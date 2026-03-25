OpenAI met fin à l’application de vidéos IA Sora

OpenAI a annoncé aujourd’hui qu’elle mettait fin à la prise en charge de son application vidéo IA Sora, seulement six mois après son lancement initial.

« Nous faisons nos adieux à Sora. À toutes celles et ceux qui ont créé avec Sora, partagé leurs créations et fait vivre une communauté autour de l’application : merci. Ce que vous avez créé avec Sora comptait, et nous savons que cette nouvelle est décevante », a indiqué OpenAI.

L’entreprise n’a pas donné davantage de détails sur les raisons précises de cet arrêt, mais elle a précisé qu’elle partagerait bientôt plus d’informations, notamment sur la date exacte de fermeture de l’application et de son API.

Selon The Information, Sam Altman, le directeur général d’OpenAI, aurait expliqué aux employés que l’arrêt de Sora permettrait de libérer des ressources pour les modèles d’IA de nouvelle génération de l’entreprise.

Une application qui misait sur les vidéos de vraies personnes

Sora permettait de générer des vidéos par IA à partir de personnes réelles. Chaque utilisateur pouvait importer un « cameo », c’est-à-dire une courte vidéo de lui-même, utilisée ensuite comme base pour créer des vidéos générées par intelligence artificielle.

Les utilisateurs pouvaient aussi partager leurs cameos avec d’autres personnes, ce qui permettait à n’importe quel utilisateur de l’application de produire des vidéos IA en utilisant leur apparence.

Un lancement viral, puis un net ralentissement

Lors de son lancement à la fin du mois de septembre 2025, Sora avait connu un succès viral très rapide.

L’application avait été téléchargée plus d’un million de fois en seulement une semaine et demie, atteignant ce cap plus vite que ChatGPT. Pendant un certain temps, elle avait même occupé la place de numéro un des applications gratuites sur l’App Store.

Les critiques sur les deepfakes ont pesé sur Sora

OpenAI a ensuite essuyé des critiques autour de vidéos deepfake mettant en scène des célébrités, vivantes ou décédées.

L’entreprise a alors cessé d’autoriser la création de vidéos utilisant l’apparence ou la voix de célébrités sans consentement explicite. Les garde-fous mis en place par OpenAI ont ensuite réduit une partie de l’intérêt autour de l’application, et sa popularité a fini par retomber.