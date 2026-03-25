Google affirme qu’Android est désormais plus rapide que l’iPhone pour naviguer sur le web

Google a déclaré aujourd’hui qu’Android avait établi un nouveau record de performances web sur mobile, ce qui en ferait désormais la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation sur Internet.

Selon Google, les appareils Android les plus récents ont atteint de nouveaux sommets dans des benchmarks de performances web comme Speedometer et LoadLine. L’entreprise attribue ces résultats à une « intégration verticale profonde entre le matériel, le système Android et le moteur Chrome ».

Speedometer simule des actions réelles d’utilisateur afin de mesurer la latence des interactions lors de l’utilisation d’un navigateur web. Il s’agit d’un indicateur utilisé par les principaux développeurs de moteurs de navigateur pour évaluer la réactivité.

D’après Google, un score élevé sur Speedometer correspond à « une sensation plus fluide et plus réactive lorsque vous touchez, faites défiler ou tapez sur un site web ».

Des scores Android supérieurs à une plateforme concurrente

Dans des graphiques publiés par Google, trois appareils Android non nommés ont obtenu de meilleurs scores sur Speedometer 3.1 qu’une « plateforme mobile concurrente » elle aussi non identifiée, qui serait probablement iOS.

Google ne cite donc pas directement l’iPhone, mais la comparaison semble clairement viser les appareils Apple.

LoadLine met aussi Android en avant

LoadLine est un nouveau test de benchmark développé par les équipes de Chrome et d’Android. Il simule le processus complet de chargement d’un site afin de déterminer à quelle vitesse une page web apparaît après un clic sur un lien.

Selon Google, les smartphones Android affichent des scores jusqu’à 47 % supérieurs dans le test LoadLine par rapport à des concurrents non Android.

Google évoque un travail commun avec ses partenaires

Google explique avoir collaboré avec certains partenaires spécialisés dans les puces SoC et avec des constructeurs afin d’optimiser Chrome et les politiques de planification du noyau pour obtenir ces vitesses de navigation plus élevées.

Grâce à ces améliorations, certains smartphones Android haut de gamme auraient vu leurs scores Speedometer et LoadLine progresser de 20 à 60 % sur un an.

Pour les utilisateurs, cela se traduirait par des chargements de page 4 à 6 % plus rapides, ainsi que par des interactions complexes 6 à 9 % plus rapides dans les cas les plus exigeants.