Apple annonce l’arrivée de publicités dans Plans

Comme attendu, Apple a officiellement annoncé l’arrivée de publicités dans l’application Plans sur iPhone et iPad aux États-Unis et au Canada à partir de cet été.

Apple précise que seules les entreprises situées aux États-Unis et au Canada pourront placer des annonces dans les résultats de recherche, ainsi qu’en tête d’une nouvelle section « Lieux suggérés » dans l’application.

« Les publicités dans Plans apparaîtront lorsque les utilisateurs effectueront une recherche dans Plans, et pourront s’afficher en haut des résultats en fonction de leur pertinence, ainsi qu’en tête d’une nouvelle expérience Lieux suggérés dans Plans, qui affichera des recommandations basées sur les tendances à proximité, les recherches récentes de l’utilisateur et plus encore », explique Apple.

Des annonces intégrées aux recherches et suggestions

Apple reprend ici une logique déjà utilisée dans les résultats de recherche de l’App Store sur iPhone et iPad. Dans Plans, les annonces afficheront elles aussi une mention « Publicité » afin d’être clairement identifiables.

L’entreprise met en avant des protections renforcées en matière de confidentialité. Apple affirme par exemple que la position d’un utilisateur, ainsi que les publicités qu’il voit ou avec lesquelles il interagit dans Plans, ne seront pas associées à son compte Apple.

Apple promet une approche centrée sur la confidentialité

Apple assure que l’expérience restera aussi respectueuse de la vie privée avec publicité que sans publicité.

« Plans avec publicité est tout aussi privé que Plans sans publicité », affirme la marque. « Les endroits où vous allez, ainsi que les publicités que vous voyez et avec lesquelles vous interagissez, ne sont pas associés à votre compte Apple. Les données personnelles restent sur votre appareil, ne sont ni collectées ni stockées par Apple Ads, et ne sont pas partagées avec des tiers. »

Cette évolution devrait évidemment permettre à Apple de renforcer encore les revenus de ses services, même si cette décision risque aussi de décevoir une partie des utilisateurs.

Les entreprises passeront par la plateforme Apple Business

Les entreprises pourront configurer leurs campagnes publicitaires dans Plans via la nouvelle plateforme Apple Business.

Apple indique que des informations supplémentaires sont déjà disponibles sur son site.