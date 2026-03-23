L’iPhone Air serait environ deux fois plus populaire que l’iPhone 16 Plus

Même s’il ne fait pas l’unanimité, l’iPhone Air semble avoir validé la décision d’Apple d’abandonner l’iPhone Plus, si l’on en croit de nouveaux résultats issus d’une analyse indépendante.

Des données Speedtest collectées auprès des utilisateurs et publiées par Ookla indiquent que l’iPhone Air a représenté 6,8 % des échantillons de la gamme iPhone 17 aux États-Unis au quatrième trimestre 2025. Sur la même période de lancement un an plus tôt, l’iPhone 16 Plus n’avait atteint que 2,9 %.

Ces chiffres suggèrent donc que le nouveau modèle ultra-fin d’Apple a rencontré un accueil nettement meilleur que la déclinaison Plus qu’il remplace.

L’iPhone 17 Pro semble avoir perdu une partie de ses acheteurs

D’après Ookla, cette progression de l’iPhone Air se serait en partie faite au détriment de l’iPhone 17 Pro.

La part de ce dernier serait passée de 34,9 % à 30,6 % sur un an, tandis que l’iPhone 17 Pro Max serait resté quasiment stable à 55,5 %. En clair, environ 4 % des acheteurs auraient accepté de renoncer au meilleur appareil photo et à la puissance supérieure du plus petit modèle Pro pour privilégier le châssis plus fin de l’iPhone Air.

Cela montre qu’une partie du public semble accorder une vraie valeur au design et à la finesse, même lorsque cela implique certains compromis techniques.

Apple cherchait depuis longtemps la bonne formule pour son quatrième iPhone

Apple a déjà tenté à plusieurs reprises d’imposer un quatrième modèle d’iPhone réellement différenciant.

L’iPhone mini n’a pas rencontré le succès espéré sur deux générations. De leur côté, les iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus et iPhone 16 Plus, malgré leur grand écran, n’offraient pas les attributs premium du Pro Max et sont eux aussi restés des modèles de niche.

À l’inverse, l’iPhone Air semble avoir réussi là où ces modèles ont échoué, du moins sur ses premiers mois de commercialisation. Il aurait ainsi trouvé plus facilement sa place dans la gamme.

De meilleurs résultats encore à l’international

Toujours selon les données publiées par Ookla, l’adoption de l’iPhone Air aurait été encore plus forte en dehors des États-Unis.

Le modèle aurait atteint 11,2 % de part en Corée du Sud, 8,9 % au Japon et 8,4 % à Singapour. Ces résultats tendent à montrer que le positionnement du produit séduit aussi sur plusieurs marchés asiatiques.

Le modem C1X d’Apple se rapproche de Qualcomm

Dans une autre partie de son étude, Ookla indique également que le modem C1X conçu par Apple dans l’iPhone Air aurait atteint un niveau de performances en téléchargement comparable à celui du modem Qualcomm X80 intégré à l’iPhone 17 Pro Max.

Le modem d’Apple ferait même mieux sur la latence dans 19 des 22 marchés analysés. En revanche, Qualcomm conserverait l’avantage sur les vitesses d’envoi, avec une avance pouvant aller jusqu’à 32 % dans certaines régions.

Ookla explique cet écart par une technologie d’agrégation montante plus mature chez Qualcomm, ce qui permet encore au X80 de garder une avance sur cet aspect précis.