L’iPad 12 avec puce A18 pour Apple Intelligence serait toujours prévu cette année

Apple a mis à jour un grand nombre de produits et d’accessoires ce mois-ci, mais il manque encore un modèle dans la gamme : l’iPad 12 d’entrée de gamme compatible avec Apple Intelligence.

Heureusement, Bloomberg rapporte aujourd’hui, par la voix de Mark Gurman, qu’un iPad équipé d’une puce A18 pour Apple Intelligence est « prêt à être lancé » et qu’il est « toujours prévu cette année ».

Un lancement encore attendu en 2026

Cette déclaration relance l’idée d’une arrivée prochaine de l’iPad 12, alors qu’Apple n’a pas encore intégré Apple Intelligence à sa tablette la plus abordable.

Pour l’instant, ce futur modèle d’entrée de gamme reste donc l’un des rares appareils Apple récents à ne pas avoir encore été officialisé, malgré les nombreuses annonces intervenues ces dernières semaines.

Une hésitation entre puce A18 et puce A19

Un précédent rapport de Macworld affirmait pourtant que l’iPad 12 embarquerait en réalité une puce A19.

À ce stade, les informations divergent donc sur le processeur exact que choisirait Apple. Qu’il s’agisse de l’A18 ou de l’A19, l’objectif resterait le même : permettre à l’appareil de prendre en charge Apple Intelligence.

Peu de changements attendus sur le design

Aucune autre évolution majeure n’a pour le moment été évoquée au sujet de l’iPad 12.

En conséquence, il faut s’attendre à ce que l’appareil conserve globalement le même design que le modèle actuel, Apple semblant surtout vouloir faire évoluer sa fiche technique interne plutôt que son apparence.

Le dernier iPad sans Apple Intelligence

Apple Intelligence est déjà disponible sur tous les autres iPad de génération actuelle, y compris l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro.

Cela ferait donc de l’iPad 12 le dernier modèle majeur de la gamme à passer à Apple Intelligence, ce qui explique l’intérêt autour de son lancement.

Apple avait lancé l’iPad 11 avec une puce A16 en mars 2025, avec un prix de départ fixé à 349 dollars aux États-Unis.