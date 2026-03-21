Superapp d’OpenAI : ChatGPT, Codex et le navigateur Atlas réunis ?

OpenAI développerait actuellement une « superapp » pour Mac destinée à réunir son application ChatGPT, sa plateforme de développement Codex et son navigateur Atlas, selon The Wall Street Journal.

L’idée derrière cette application tout-en-un serait de simplifier l’expérience utilisateur, après le lancement de plusieurs produits indépendants, dont certains n’auraient pas réellement trouvé leur public chez les clients d’OpenAI. L’entreprise chercherait aussi à rebondir après les récents succès de son principal rival, Anthropic.

Les dirigeants d’OpenAI examineraient actuellement les activités à reléguer au second plan afin de concentrer leurs efforts sur la création de fonctions d’IA agentique au sein de cette nouvelle superapp. Ces capacités permettraient à l’application d’agir de manière autonome sur l’ordinateur de l’utilisateur pour effectuer différentes tâches, comme écrire du code ou analyser des données.

OpenAI veut recentrer ses efforts sur un produit central

Lors d’une réunion générale organisée la semaine dernière, Fidji Simo, responsable des applications chez OpenAI, aurait expliqué aux employés que l’entreprise ne pouvait pas se permettre d’être distraite par des « quêtes secondaires », en raison de la progression rapide d’Anthropic auprès des clients entreprises et des développeurs.

D’après The Wall Street Journal, une porte-parole d’OpenAI a indiqué que cette nouvelle superapp permettrait aux équipes internes de mieux collaborer, tout en aidant la division recherche à concentrer ses efforts sur l’amélioration d’un produit central.

D’abord enrichir Codex, puis fusionner ChatGPT et Atlas

Au cours des prochains mois, OpenAI prévoirait d’ajouter de nouvelles capacités agentiques dans son application Codex. L’objectif serait de lui permettre d’aller au-delà du développement pur, en l’orientant aussi vers des tâches liées à la productivité.

Ce n’est qu’ensuite que ChatGPT et le navigateur Atlas seraient intégrés à cette superapp. OpenAI semble donc vouloir avancer par étapes, en consolidant d’abord les fonctions les plus utiles avant de finaliser la fusion de ses différents produits.

Une réponse à la montée en puissance d’Anthropic

L’an dernier, OpenAI avait dévoilé plusieurs initiatives majeures, comme son application vidéo Sora ou encore le rachat de l’entreprise de matériel IA fondée par Jony Ive.

Depuis, Anthropic aurait toutefois pris une avance notable grâce au succès de Code Claude et de Cowork, deux offres qui semblent avoir trouvé un écho plus fort auprès des entreprises et des utilisateurs orientés développement.

Le rapport de The Wall Street Journal ne donne aucun calendrier précis pour le lancement de cette superapp d’OpenAI. En revanche, il précise que l’application mobile ChatGPT ne devrait pas changer.