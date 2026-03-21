iOS 26.4 : les 10 principales nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

iOS 26.4 n’est finalement pas la grande mise à jour apportant les nouvelles fonctions Siri que beaucoup espéraient, mais elle introduit tout de même plusieurs améliorations utiles au quotidien, ainsi qu’une touche plus ludique avec un générateur de playlists par IA et de nouveaux emoji.

Cette version mise avant tout sur des ajustements pratiques, destinés à améliorer l’expérience sur iPhone sans bouleverser en profondeur le système.

Un générateur de playlists par IA et un widget pour l’ambiance musicale

Avec Playlist Playground dans Apple Music, Apple permet désormais de créer des playlists à partir de descriptions textuelles. Il est possible de saisir une humeur, un ressenti, une activité ou même une idée totalement absurde, puis de laisser l’IA interpréter la demande pour composer une sélection musicale adaptée.

Apple ajoute aussi un widget dédié à la fonction Musique d’ambiance intégrée à iOS, ce qui permet de lancer plus rapidement des sons de fond. Plusieurs ambiances sont proposées, avec des playlists pensées par Apple autour du sommeil, de la détente, de la productivité et du bien-être.

Huit nouveaux emoji arrivent dans iOS 26.4

La mise à jour apporte également huit nouveaux emoji. Parmi eux, on retrouve notamment un trombone, un coffre au trésor, un visage déformé, une créature poilue, un nuage de bagarre, une orque, un glissement de terrain et une danseuse de ballet.

Comme souvent avec ce type d’ajout, ces nouveaux emoji viendront enrichir les conversations et messages, tout en apportant davantage de variété aux expressions disponibles sur iPhone.

Des changements pensés pour le confort visuel

Pour les utilisateurs qui n’apprécient pas l’interface Liquid Glass, Apple introduit une option Réduire les effets lumineux, qui limite les flashs lumineux au moment d’appuyer sur certains boutons.

L’option Réduire les animations agit elle aussi plus fortement qu’auparavant sur les effets Liquid Glass. Apple semble donc vouloir offrir davantage de contrôle aux utilisateurs sensibles à ces animations visuelles.

Un correctif clavier attendu sur iPhone

iOS 26.4 corrige aussi un bug du clavier présent dans iOS 26, qui provoquait des fautes de frappe lors d’une saisie rapide.

Ce correctif devrait améliorer de manière concrète le confort d’utilisation pour les personnes qui tapent souvent sur leur iPhone et qui étaient pénalisées par ce problème.

Le partage d’achats devient plus souple en famille

Apple assouplit le fonctionnement du partage d’achats dans les groupes de Partage familial. Les adultes n’ont désormais plus besoin d’utiliser le même moyen de paiement.

La marque permet maintenant à chaque membre d’ajouter sa propre carte bancaire, qu’il s’agisse d’une carte de crédit ou de débit. Ce changement rend la gestion familiale plus flexible et plus pratique.

CarPlay s’ouvre aux applications d’IA tierces

À partir d’iOS 26.4, les utilisateurs de CarPlay pourront profiter de chatbots tiers dans CarPlay. Des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Google devront mettre à jour leurs applications pour intégrer cette compatibilité, mais l’infrastructure nécessaire est déjà présente dans la mise à jour.

Cette nouveauté pourrait à terme élargir les usages de CarPlay, notamment pour les assistants conversationnels et les outils d’IA utilisés en voiture.

Les podcasts vidéo gagnent enfin en souplesse

L’application Podcasts prend désormais en charge de manière native les épisodes vidéo avec streaming HLS. Apple ajoute aussi des options permettant de basculer facilement entre l’audio et la vidéo, ainsi que le téléchargement hors ligne des vidéos.

Cette évolution devrait rendre l’expérience plus fluide pour les utilisateurs qui suivent des podcasts en format visuel sur iPhone.

L’application Santé affine le suivi du sommeil

La fonction Sommeil de l’application Santé enregistre maintenant l’heure moyenne de coucher sur les deux dernières semaines. L’objectif est d’aider l’utilisateur à mieux comprendre l’impact de son heure de coucher sur la qualité globale de son sommeil.

Ce type d’information peut offrir une vision plus claire des habitudes réelles, au-delà du simple temps de sommeil enregistré.

La protection de l’appareil volé activée par défaut

La fonction Protection de l’appareil volé est désormais activée par défaut. Elle vise à limiter les risques liés au vol physique de l’iPhone et à l’accès non autorisé à certaines données sensibles.

Cette protection impose une authentification biométrique pour des actions comme l’affichage des mots de passe ou la désactivation du mode Perdu sur l’iPhone. Certaines opérations, comme le changement du mot de passe de l’identifiant Apple, restent soumises à un délai de sécurité d’une heure.

D’autres nouveautés discrètes dans iOS 26.4

iOS 26.4 comprend aussi d’autres ajouts plus discrets, comme la reconnaissance musicale hors ligne dans le centre de contrôle, les suggestions de concerts à proximité et l’affichage d’illustrations d’album en pleine page dans Apple Music.

Apple facilite également l’accès aux options de personnalisation des sous-titres dans les applications multimédias, tout en ajoutant la prise en charge d’Apple Creator Studio dans Freeform. L’ensemble renforce l’idée d’une mise à jour centrée sur les détails qui améliorent l’usage au quotidien.

Date de sortie d’iOS 26.4

La version candidate d’iOS 26.4 est déjà disponible pour les développeurs et les testeurs de la bêta publique.

Le lancement officiel de la mise à jour devrait intervenir le 23 ou le 24 mars.