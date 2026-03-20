L’iPhone pliable lancé en décembre et l’iPhone 18 Plus l’an prochain ?

Dans une note de recherche adressée plus tôt ce mois-ci à la banque d’investissement Barclays, l’analyste Apple Tim Long a indiqué que ses sources dans la chaîne d’approvisionnement évoquaient la possibilité d’une annonce de l’iPhone 18 d’entrée de gamme en mars prochain, plutôt qu’en septembre cette année. Ce lancement en deux temps fait d’ailleurs l’objet de nombreuses rumeurs provenant de plusieurs sources ces derniers mois.

Plus intéressant encore, Long a partagé deux informations inédites.

D’abord, il estime que les expéditions du très attendu iPhone pliable pourraient débuter en décembre de cette année, soit quelques mois après le lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, qui interviendrait selon le calendrier habituel de septembre. Une situation comparable s’était déjà produite en 2017, avec les iPhone 8 et iPhone 8 Plus lancés en septembre, puis l’iPhone X arrivé en novembre.

Un lancement décalé pour l’iPhone pliable

Selon Tim Long, Apple pourrait donc adopter une stratégie de lancement échelonné pour sa future gamme iPhone 18. Dans ce scénario, les modèles Pro arriveraient d’abord à l’automne, tandis que l’iPhone pliable serait commercialisé plus tard, en décembre.

Cette hypothèse rappelle une approche déjà utilisée par Apple dans le passé. Elle permettrait aussi à la marque de mieux répartir ses lancements sur plusieurs mois, tout en mettant davantage en valeur un produit aussi important qu’un iPhone pliable.

Un iPhone 18 Plus ou un iPhone Air 2 en mars ?

L’autre information avancée par Long concerne les appareils qui accompagneraient l’iPhone 18 d’entrée de gamme en mars prochain. D’après lui, Apple prévoirait de lancer deux autres modèles à cette période, dont un iPhone 18e plus abordable et soit un iPhone 18 Plus, soit un iPhone Air 2.

La mention d’un possible iPhone 18 Plus est particulièrement notable, car aucune autre rumeur n’avait jusqu’ici évoqué un tel appareil.

Il reste toutefois difficile de savoir si Tim Long avance cette possibilité sur la base d’informations concrètes reçues de ses contacts dans la chaîne d’approvisionnement, ou s’il ne fait qu’évoquer un scénario parmi d’autres. Plusieurs rapports ont déjà indiqué qu’un iPhone Air repensé serait en préparation pour l’an prochain, ce qui rend pour l’instant l’hypothèse d’un iPhone 18 Plus assez peu probable.

Une stratégie encore floue chez Apple

Apple ne détaille pas ses ventes d’iPhone modèle par modèle, mais plusieurs rapports et cabinets d’études ont indiqué au fil des années que les versions Plus et Air étaient moins populaires que les autres modèles d’iPhone.

Dans ce contexte, le retour d’un modèle Plus ne paraît pas totalement impossible, surtout si l’iPhone Air s’est encore moins bien vendu que les versions Plus par le passé. Il reste aussi envisageable que le modèle Air n’ait été qu’une tentative ponctuelle.

Malgré tout, si un iPhone 18 Plus devait réellement arriver dès mars prochain, il est probable que davantage de rumeurs auraient déjà circulé à son sujet. Pour l’instant, ces informations doivent donc être accueillies avec prudence.

Il s’agit de la première fois que de telles affirmations apparaissent, et il convient donc de les considérer avec un certain scepticisme.