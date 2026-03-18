Tim Cook répond aux rumeurs sur son départ d’Apple

Lors d’une interview accordée à Good Morning America, le PDG d’Apple Tim Cook a réagi aux rumeurs évoquant un possible départ à la retraite.

Une rumeur démentie sans clarification totale

Tim Cook a qualifié ces spéculations de simple bruit médiatique. « C’est une rumeur », a-t-il déclaré, tout en restant prudent sur la suite.

S’il n’a ni confirmé ni totalement exclu un départ prochain, il a néanmoins affirmé : « Je ne peux pas imaginer ma vie sans Apple. »

Une déclaration qui laisse entendre un attachement fort à l’entreprise, même si aucune échéance précise n’a été donnée.

Des rumeurs persistantes depuis plusieurs mois

L’an dernier, le Financial Times indiquait qu’Apple se préparait à un départ potentiel de Tim Cook dès début 2026.

Nous sommes désormais à la mi-mars, ce qui signifie que ce calendrier est soit dépassé, soit sur le point de l’être, selon les interprétations.

Ces rumeurs continuent donc d’alimenter les spéculations autour de la succession à la tête d’Apple.

John Ternus, successeur naturel ?

Parmi les candidats potentiels, John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, est souvent cité comme le successeur le plus probable.

Tim Cook lui aurait confié la supervision des équipes de design fin 2025, renforçant son rôle stratégique au sein de l’entreprise.

Ces dernières années, John Ternus est également devenu beaucoup plus visible publiquement, notamment lors d’interviews et de présentations de produits.

Un rôle qui pourrait évoluer sans disparaître

Tim Cook dirige Apple depuis août 2011, et il a fêté ses 65 ans l’an dernier.

Même en cas de départ du poste de CEO, il pourrait rester impliqué dans l’entreprise, notamment en devenant président exécutif du conseil d’administration.

Cela lui permettrait de continuer à jouer un rôle clé dans la stratégie d’Apple pendant encore plusieurs années.