L’iPhone 19e pourrait enfin adopter un écran ProMotion 120 Hz

L’iPhone 19e pourrait intégrer un écran OLED LTPO compatible avec la technologie ProMotion à 120 Hz, une première pour un modèle d’entrée de gamme chez Apple, selon un nouveau rapport venu d’Asie.

Un écran plus fluide et adaptatif

D’après ZDNet Korea, ce modèle attendu début 2028 pourrait adopter une dalle LTPO (low-temperature polycrystalline oxide).

Cette technologie permet d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz, offrant à la fois une meilleure fluidité et une meilleure autonomie.

Il s’agit de la même base technologique que celle utilisée sur les iPhone récents haut de gamme, comme la gamme iPhone 17 ou l’iPhone Air.

Un retard par rapport à la concurrence

Aujourd’hui, l’iPhone 17e utilise encore un écran LTPS limité à 60 Hz, et le rapport indique que l’iPhone 18e devrait conserver cette technologie.

Cela signifie qu’Apple reste en retrait sur ce point face à certains smartphones Android, qui proposent déjà des écrans 120 Hz à des prix similaires.

L’arrivée du ProMotion sur l’iPhone 19e marquerait donc une évolution importante pour la gamme la plus accessible d’Apple.

Une transition liée à une nouvelle technologie

Le passage au LTPO sur l’iPhone 19e dépendrait en partie du développement d’une nouvelle génération d’écrans appelée LTPO+.

Cette technologie intégrerait des semi-conducteurs à oxyde dans plusieurs composants de la dalle, permettant de réduire significativement la consommation d’énergie.

Apple prévoirait de réserver cette technologie avancée à ses modèles haut de gamme dès 2028, comme les futurs iPhone Air et le premier iPhone pliable.

Cela permettrait ensuite de démocratiser les écrans LTPO classiques sur le reste de la gamme, dont l’iPhone 19e.

Une adoption encore incertaine

Toutefois, cette évolution reste incertaine. Si la technologie LTPO+ n’est pas prête à temps, Apple pourrait retarder l’arrivée des écrans LTPO sur ses modèles les plus abordables.

Apple a déjà expérimenté ces nouvelles technologies d’écran sur l’Apple Watch, notamment avec la Series 10 en 2024, ce qui lui permet généralement de valider ces innovations avant de les déployer sur l’iPhone.

Un précédent rapport évoquait d’ailleurs une adoption dès la gamme iPhone 2027, mais selon ZDNet Korea, Apple aurait finalement revu ses plans, la technologie n’étant pas encore prête pour une production à grande échelle.