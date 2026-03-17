Le Galaxy Z TriFold abandonné par Samsung après seulement 3 mois ?

Samsung s’apprête à retirer du marché le Galaxy Z TriFold à l’échelle mondiale après seulement trois mois de commercialisation, selon Bloomberg.

Un arrêt progressif des ventes

La marque va commencer par cesser la commercialisation du modèle en Corée du Sud, où il était disponible depuis décembre.

Samsung prévoit ensuite d’arrêter les ventes aux États-Unis une fois les stocks écoulés.

Sur le site officiel de Samsung, le smartphone est déjà affiché comme « en rupture de stock », même s’il reste encore disponible dans certains magasins physiques.

Lancé aux États-Unis en janvier, le Galaxy Z TriFold était vendu au prix de 2 899 dollars.

Un smartphone pliable très ambitieux

Le Galaxy Z TriFold était le premier smartphone Samsung capable de se plier en deux endroits, offrant une surface d’écran nettement plus grande.

Une fois déplié, il propose un écran de 10 pouces, contre 6,5 pouces en mode fermé.

Samsung mettait également en avant un pli très peu visible, ainsi qu’une conception particulièrement fine, avec une épaisseur de seulement 3,9 mm sur une partie de l’écran en position ouverte.

Une fiche technique impressionnante

L’appareil intégrait une batterie de 5 600 mAh composée de trois cellules, avec une batterie placée derrière chaque panneau d’écran.

Il s’agit de la plus grande batterie jamais utilisée par Samsung dans un smartphone.

Côté photo, le Galaxy Z TriFold embarquait trois capteurs à l’arrière, dont :

un capteur principal de 200 mégapixels

un ultra grand-angle de 12 mégapixels

un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x

Deux caméras frontales de 10 mégapixels étaient également présentes, l’une sur l’écran externe et l’autre sur l’écran principal.

Des usages innovants mais complexes

Samsung avait mis en avant plusieurs fonctionnalités inédites, comme la possibilité d’utiliser trois applications en mode portrait côte à côte, ou encore un mode lecture verticale proche d’une tablette.

Le smartphone intégrait aussi un système de double charnière avec structure à double rail, ainsi qu’un mécanisme d’alerte en cas de pliage incorrect.

Malgré ces innovations, l’arrêt rapide du produit suggère que le Galaxy Z TriFold n’a pas rencontré le succès commercial attendu.