Démontage du MacBook Neo : ports modulaires, batterie sans colle et zéro adhésif

Une vidéo de démontage du MacBook Neo publiée par la chaîne australienne de réparation sur YouTube Tech Re-Nu révèle ce qui pourrait être l’un des Mac portables les plus modulaires et réparables de ces dernières années.

La machine est entièrement ouverte en seulement six minutes, ce qui suggère qu’Apple a mis l’accent sur une conception interne simplifiée.

Le démontage montre notamment l’utilisation de vis Torx standards (T3, T5 et T8) ainsi qu’une organisation interne très propre des câbles.

Une conception interne simple et compacte

Pour ouvrir le châssis en aluminium, il suffit de retirer huit vis situées sous l’ordinateur, une approche similaire à celle utilisée sur le MacBook Air et le MacBook Pro.

Une fois le capot retiré, on découvre une carte mère très compacte, entourée d’une architecture interne épurée avec un nombre réduit de composants.

La disposition interne est particulièrement minimaliste, sans caches de charnière ni éléments inutiles, ce qui facilite l’accès aux différentes pièces.

Une batterie sans colle ni adhésif

L’un des éléments les plus remarquables concerne la batterie du MacBook Neo.

Elle est fixée par 18 vis et peut être retirée directement, sans languettes adhésives extensibles ni colle.

Plus surprenant encore, aucun adhésif n’a été trouvé pendant toute l’opération de démontage, ce qui constitue une première pour un Mac moderne.

Cette approche simplifie grandement le remplacement de la batterie, une opération généralement plus complexe sur d’autres modèles.

Des composants réellement modulaires

Plusieurs éléments du MacBook Neo sont entièrement modulaires, ce qui signifie qu’ils peuvent être remplacés individuellement.

C’est notamment le cas :

des deux ports USB-C

des haut-parleurs

de la prise casque

Chaque composant peut être retiré sans remplacer un ensemble plus large. Les haut-parleurs, par exemple, se retirent simplement avec quatre vis chacun et sans aucune colle.

La seule trace d’adhésif repérée dans l’appareil se trouve au niveau du trackpad, où une petite quantité de colle maintient le câble relié à la carte mère.

Un Mac potentiellement très facile à réparer

La vidéo ne montre pas un démontage complet du MacBook Neo, mais certaines informations sont déjà connues.

Il est notamment possible de remplacer le clavier sans changer tout le châssis supérieur, ce qui constitue un avantage majeur pour la réparabilité.

Au final, le MacBook Neo à 699 euros semble bien plus facile à réparer que ce que l’on pourrait attendre d’un ordinateur portable Apple, grâce à une conception interne plus modulaire et nettement simplifiée.