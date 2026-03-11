Tests du MacBook Neo : 8 Go de RAM, est-ce suffisant ?

Les premiers tests du MacBook Neo ont été publiés par plusieurs médias et chaînes YouTube, quelques jours avant la sortie officielle de l’ordinateur prévue ce mercredi.

Disponible en Blush, Citrus, Indigo et Silver, le MacBook Neo est équipé d’une version de la puce A18 Pro provenant de l’iPhone 16 Pro. L’ordinateur dispose d’un écran de 13 pouces, d’un stockage pouvant atteindre 512 Go et de 8 Go de mémoire non extensible.

Il s’agit du MacBook le moins cher jamais proposé par Apple. Aux États-Unis, son prix commence à 599 dollars, ou 499 dollars pour les étudiants et certains personnels éducatifs.

La grande question : 8 Go de RAM sont-ils suffisants ?

La principale interrogation soulevée par les tests concerne les 8 Go de mémoire vive. Sur le papier, cette quantité peut sembler limitée pour un ordinateur portable moderne.

Pourtant, la majorité des testeurs estiment que cela reste suffisant pour l’usage auquel le MacBook Neo est destiné.

Antonio G. Di Benedetto de The Verge explique que les 8 Go de RAM conviennent parfaitement aux tâches quotidiennes, qui constituent le cœur de cible de ce modèle.

« Le MacBook Neo exécute très rapidement les tâches légères pour lesquelles il a été conçu. La puce A18 Pro dépasse en réalité le MacBook Air M1 d’Apple (et la plupart des ordinateurs Windows) dans les benchmarks en mono-cœur, la mesure la plus importante pour les tâches de productivité quotidiennes auxquelles le Neo est destiné. C’est pourquoi cet ordinateur à 600 dollars excelle dans des tâches simples comme naviguer sur le web ou travailler dans Google Docs. Les 8 Go de RAM du Neo et son stockage de base de 256 Go sont totalement suffisants pour ce type d’utilisation, même si l’on peut parfois percevoir de petites lenteurs dans certains cas, par exemple lorsque l’on ouvre le dossier Applications dans le Dock et que les icônes mettent une seconde à apparaître. »

Le journaliste ajoute que la mémoire et le stockage limités empêchent le Neo d’atteindre les performances des MacBook Air et MacBook Pro dans les applications créatives plus lourdes, mais que cela reste cohérent avec le positionnement du produit.

Des performances solides pour un ordinateur à ce prix

De son côté, Matt Elliott de CNET a effectué un test Geekbench 6 sur le MacBook Neo.

La puce A18 Pro obtient un score de 3 541 en mono-cœur et 8 958 en multi-cœur, ce qui signifie que les performances maximales du MacBook Neo dépassent celles des Mac équipés de la puce M1.

Le score en mono-cœur se rapproche même de celui des machines équipées de puces M4, ce qui laisse penser que l’ordinateur peut offrir une sensation de rapidité très réactive dans les tâches quotidiennes.

Une qualité de fabrication digne d’un Mac

Chris Welch de Bloomberg souligne que la qualité de fabrication du MacBook Neo reste fidèle aux standards d’Apple, malgré son prix très bas.

Il met notamment en avant le châssis en aluminium, la qualité de l’écran et les haut-parleurs placés de chaque côté du clavier.

« Même pour les consommateurs qui se contentent d’un usage informatique occasionnel, la construction en aluminium du Neo, son écran net et ses haut-parleurs bien équilibrés en font un achat évident pour des millions de personnes. Une fois entre les mains, l’appareil ressemble, se comporte et sonne exactement comme un Mac. »

Une autonomie solide pour ce niveau de prix

Tom’s Guide a également testé l’autonomie de l’appareil à l’aide de son protocole habituel, qui consiste à naviguer continuellement sur le web avec l’écran réglé à 150 nits de luminosité.

Le MacBook Neo a atteint 13 heures et 28 minutes d’autonomie.

Le média considère qu’il s’agit d’une excellente endurance pour un ordinateur de cette gamme de prix, dépassant par exemple les 8 heures et 39 minutes du Microsoft Surface Laptop Go 3.

Cependant, le MacBook Neo reste en dessous des performances d’autonomie du MacBook Air, qui atteint 15 heures et 28 minutes dans le même test.

Des compromis assumés pour atteindre ce prix

Pour atteindre ce tarif particulièrement agressif, Apple a fait plusieurs compromis.

Le MacBook Neo propose 8 Go de RAM non extensibles, pas de Touch ID sur la configuration de base, pas de port MagSafe, des ports USB-C plus lents que le Thunderbolt et un clavier sans rétroéclairage.

Malgré ces concessions, la plupart des tests concluent que l’ordinateur reste une excellente affaire.

Harry McCracken de Fast Company résume bien l’impression générale laissée par l’appareil.

« Dans l’ensemble, le MacBook Neo est l’un des meilleurs produits récents d’Apple, même si son innovation repose davantage sur un contrôle intelligent des coûts que sur de nouvelles fonctionnalités. En plus d’être une option très convaincante pour toute personne cherchant un ordinateur dans cette gamme de prix, c’est aussi le Mac parfait pour les enfants ou les proches qui auraient autrement hérité d’un vieil ordinateur lent et abîmé. Je ne serais pas surpris de le voir se vendre extrêmement rapidement. »