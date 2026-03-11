Apple fabrique désormais un iPhone sur quatre en Inde

Apple a fortement augmenté sa production d’iPhone en Inde l’an dernier et fabrique désormais environ un quart de ses smartphones dans le pays, selon un rapport de Bloomberg.

Une production en forte hausse

D’après les sources citées par Bloomberg, Apple aurait assemblé environ 55 millions d’iPhone en Inde en 2025, contre 36 millions l’année précédente.

Cela représente une hausse d’environ 53 % de la production sur un an.

Cette stratégie s’inscrit dans un effort plus large d’Apple pour réduire sa dépendance à la Chine, notamment dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Au total, Apple produit entre 220 et 230 millions d’iPhone chaque année dans le monde.

Un rapport publié l’an dernier par Canalys indiquait déjà que l’Inde avait dépassé la Chine comme principal pays fabricant les smartphones exportés vers les États-Unis.

Une stratégie encouragée par le gouvernement indien

Apple s’appuie largement sur les programmes d’incitations à la production mis en place par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Ces dispositifs visent à transformer l’Inde en une grande plateforme industrielle mondiale, notamment dans le secteur de l’électronique.

Les subventions accordées dans ce cadre permettent de compenser certaines difficultés structurelles rencontrées par les fabricants en Inde.

Selon Bloomberg, ces obstacles incluent une chaîne d’approvisionnement moins développée que celle de la Chine, ainsi que des défis logistiques plus importants.

Une production encore plus coûteuse que dans certains pays

Même si l’écart de coûts s’est réduit, la fabrication de composants électroniques et l’assemblage restent généralement plus chers en Inde que dans certains autres pays.

La production demeure notamment plus coûteuse qu’en Chine ou au Vietnam, ce qui pousse les entreprises technologiques à continuer de négocier des aides supplémentaires.

Des entreprises comme Apple et Samsung discuteraient actuellement avec le gouvernement indien d’une nouvelle série d’incitations, destinée à soutenir la croissance des exportations.

Le rapport indique également que le programme actuel de subventions à la production de smartphones doit expirer le 31 mars.

Dans le même temps, la Cour suprême américaine a récemment annulé certaines taxes douanières visant la Chine, ce qui met une pression supplémentaire sur les autorités indiennes pour maintenir la compétitivité du pays.

Toute la gamme iPhone 17 désormais assemblée en Inde

Aujourd’hui, Apple assemble l’ensemble des modèles de la gamme iPhone 17 en Inde, y compris les versions haut de gamme Pro et Pro Max.

Plusieurs partenaires industriels participent à cette production, notamment Foxconn, Tata Electronics et Pegatron.

Ces entreprises produisent également des modèles plus anciens comme l’iPhone 15 et l’iPhone 16, destinés à la fois au marché local indien et aux marchés d’exportation.