L’iPad 12 avec Apple Intelligence absent des nouvelles annonces

Dans sa newsletter publiée le week-end dernier, Bloomberg et son journaliste Mark Gurman indiquaient qu’Apple pourrait annoncer tout ou partie d’une série de nouveaux produits entre le 2 et le 4 mars.

Parmi les appareils évoqués figuraient l’iPhone 17e, de nouveaux MacBook Pro, des MacBook Air mis à jour, un nouvel iPad d’entrée de gamme, un iPad Air actualisé et un MacBook plus abordable équipé d’une puce d’iPhone.

Un seul produit attendu n’a finalement pas été annoncé

Finalement, Apple a présenté presque tous ces produits.

Le seul appareil manquant est la nouvelle génération d’iPad d’entrée de gamme. Apple a même annoncé deux produits supplémentaires par rapport aux attentes : un Studio Display mis à jour et un nouveau Studio Display XDR plus haut de gamme.

Apple ne devrait pas dévoiler d’autres produits cette semaine, ce qui signifie que l’iPad 12 se fait encore attendre pour le moment.

Un iPad 12 attendu avec Apple Intelligence

Selon les rumeurs, l’iPad 12 devrait bénéficier de deux améliorations principales par rapport à l’iPad 11.

La tablette pourrait intégrer une puce A18 plus rapide, ainsi que la prise en charge d’Apple Intelligence.

Certaines rumeurs suggèrent même que l’iPad 12 pourrait être équipé de la puce A19, la plus récente d’Apple.

Pour le reste, aucune évolution majeure n’a été évoquée, ce qui laisse penser que le design devrait rester très proche du modèle actuel.

Apple Intelligence déjà présent sur les autres iPad

La fonctionnalité Apple Intelligence est déjà disponible sur tous les autres iPad de la génération actuelle, notamment l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro.

L’iPad d’entrée de gamme reste donc le seul modèle de la gamme à ne pas encore en bénéficier.

Apple a lancé l’iPad 11 équipé de la puce A16 en mars 2025, avec un prix de départ de 349 dollars aux États-Unis.