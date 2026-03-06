Le MacBook Pro tactile sera « compatible, mais pas conçu autour du tactile »

Le futur MacBook Pro avec écran tactile qu’Apple préparerait sera un appareil compatible avec le tactile, mais pas un ordinateur pensé avant tout pour être utilisé au toucher, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Une approche prudente du tactile sur Mac

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que les utilisateurs pourront passer facilement entre les interactions tactiles et l’utilisation classique avec trackpad ou souris.

Cette évolution sera rendue possible grâce aux changements introduits dans macOS 27, en partie préparés par la refonte visuelle Liquid Glass lancée l’an dernier.

Apple adopterait toutefois une approche prudente du tactile, en le proposant davantage comme un bonus que comme une fonctionnalité centrale.

« Avant que tout le monde ne s’emballe, le MacBook Pro tactile ne ressemblera pas à un iPad », explique Gurman.

« Ce sera le MacBook Pro que vous connaissez depuis vingt ans, avec le tactile proposé comme un bonus ».

macOS adapté aux interactions tactiles

Les utilisateurs pourront toucher ou cliquer sur les éléments affichés à l’écran, et l’interface s’adaptera automatiquement selon la méthode d’interaction utilisée.

Par exemple, si un utilisateur touche un élément de la barre de menus, macOS affichera des contrôles plus grands optimisés pour l’utilisation tactile.

Le système intégrera également plusieurs gestes inspirés de l’iPad, notamment le pincement pour zoomer ou dézoomer, ainsi que le défilement rapide.

Un MacBook tactile attendu prochainement

Les utilisateurs qui espèrent une véritable expérience hybride entre iPad et Mac devront cependant attendre plus longtemps.

Selon Gurman, ce type d’appareil pourrait arriver vers 2029, avec un iPad pliable, qui resterait toutefois conçu avant tout comme un iPad.

Le MacBook Pro tactile pourrait quant à lui être lancé dès cette année, avec une puce M6 et un écran OLED.

Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient également adopter un nouveau design avec une caméra intégrée dans un trou dans l’écran.

Cette caméra serait logée dans une Dynamic Island similaire à celle de l’iPhone, remplaçant l’encoche actuelle des MacBook Pro.