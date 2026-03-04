Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C différents

Le MacBook Neo est équipé de deux ports USB-C, mais ces deux connecteurs n’offrent pas les mêmes caractéristiques techniques. L’un d’eux est notamment limité aux vitesses USB 2.

Deux ports USB-C avec des performances différentes

L’un des ports est un USB-C 3, capable d’atteindre des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gb/s. Le second port est en revanche un USB-C 2, limité à 480 Mb/s pour le transfert de données.

Les deux ports peuvent être utilisés pour recharger l’ordinateur, mais seul le port USB-C 3 prend en charge DisplayPort. Cela signifie que les utilisateurs doivent connecter leur écran externe au bon port pour que l’affichage fonctionne correctement.

Impossible de les distinguer visuellement

Il n’existe aucun moyen de différencier les deux ports USB-C en les regardant. Cette limitation serait liée au contrôleur USB intégré dans la puce A18 Pro.

En plus de ces deux ports USB-C, le MacBook Neo dispose également d’une prise casque. En revanche, il ne propose pas de recharge MagSafe ni d’autres ports supplémentaires.

Le MacBook Neo est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une disponibilité prévue le mercredi 11 mars.