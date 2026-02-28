L’iPad mini OLED d’Apple peut-il enfin remplacer le Kindle ?

Avec une taille d’écran similaire et une prise en main facile à une seule main, l’iPad mini est depuis longtemps l’appareil Apple qui se rapproche le plus des liseuses dédiées.

Aujourd’hui, avec les rumeurs évoquant l’arrivée d’un écran OLED sur la prochaine génération, une question se pose : l’iPad mini pourrait-il enfin remplacer des appareils comme le Kindle ou le Kobo ?

Un écran OLED pour transformer la lecture

Le passage du LCD à l’OLED pourrait rendre l’iPad mini beaucoup plus attractif pour la lecture.

Les dalles OLED permettent à chaque pixel de s’éteindre individuellement, offrant de véritables noirs et un contraste extrêmement élevé.

Le texte peut ainsi apparaître plus net et mieux défini sur fond sombre, notamment en mode sombre. La lecture nocturne devient également plus confortable, car l’écran peut émettre moins de lumière globale.

La reproduction des couleurs et les angles de vision sont aussi améliorés avec l’OLED, ce qui peut faire une réelle différence pour les bandes dessinées, magazines et livres illustrés.

Autre avantage, l’efficacité énergétique. Les écrans OLED consomment moins d’énergie lors de l’affichage de contenus sombres, ce qui pourrait légèrement prolonger l’autonomie lors des sessions de lecture.

Une possible résistance à l’eau

Aucun modèle d’iPad actuel ne dispose d’une certification officielle de résistance à l’eau.

À l’inverse, des appareils comme l’Amazon Kindle Paperwhite ou le Kobo Libra Color sont généralement certifiés pour résister à une immersion, permettant de lire dans le bain, au bord de la piscine ou à la plage sans crainte.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple envisagerait un design plus hermétique pour le prochain iPad mini, avec notamment des haut-parleurs à vibration et moins d’ouvertures.

Cela pourrait supprimer l’un des avantages pratiques majeurs des liseuses face à l’iPad mini.

Les avantages persistants des liseuses e-ink

Malgré ces améliorations potentielles, les liseuses dédiées conserveraient plusieurs atouts importants.

Les Kindle et Kobo utilisent des écrans e-ink qui réfléchissent la lumière ambiante au lieu d’émettre de la lumière directement vers les yeux, se rapprochant davantage du papier.

De nombreux lecteurs estiment que l’e-ink provoque moins de fatigue lors de longues sessions de lecture.

La lisibilité en extérieur reste également supérieure avec l’e-ink, car plus la lumière ambiante est forte, plus l’écran devient facile à lire.

L’autonomie constitue un autre point clé. La plupart des liseuses tiennent plusieurs semaines sur une seule charge, puisque l’écran ne consomme de l’énergie que lors du changement de page.

À l’inverse, l’iPad mini tient généralement un ou deux jours en usage mixte.

Les liseuses sont aussi volontairement limitées aux fonctions de lecture, tandis qu’une tablette favorise le multitâche, ce qui peut nuire à la concentration pour certains utilisateurs.

Une question de prix et de positionnement

Même avec l’OLED, l’iPad mini évoluerait dans une catégorie tarifaire différente.

Le modèle actuel débute à 499 dollars, et la version OLED pourrait coûter jusqu’à 100 dollars de plus.

À l’inverse, de nombreux modèles Kindle et Kobo sont proposés entre 110 et 300 dollars selon les fonctionnalités.

L’OLED rendrait indéniablement l’iPad mini nettement plus performant comme appareil de lecture, mais les caractéristiques physiques de l’e-ink conservent des avantages difficiles à reproduire.

En revanche, pour les lecteurs occasionnels, un iPad mini OLED pourrait devenir suffisamment performant pour rendre l’achat d’une liseuse dédiée moins nécessaire.

L’iPad mini OLED est attendu pour le second semestre 2026 avec une puce A19 Pro.