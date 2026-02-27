MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : les nouveautés attendues

Apple prépare de nouveaux MacBook Pro qui pourraient être lancés dès la semaine prochaine, en amont de la “Special Experience” prévue le 4 mars.

Voici un point complet sur les rumeurs concernant ces modèles équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Un design inchangé

Aucun changement de design n’a été évoqué.

Les prochains MacBook Pro M5 Pro et M5 Max devraient reprendre exactement le même châssis que les modèles M4, avec des formats 14 pouces et 16 pouces.

Apple continuerait ainsi de proposer les deux tailles, chacune disponible en version M5 Pro ou M5 Max.

Les puces M5 Pro et M5 Max

Le modèle 14 pouces d’entrée de gamme avec la puce M5 a déjà été lancé en octobre. Les nouveautés attendues concernent donc les versions plus puissantes dotées des puces M5 Pro et M5 Max.

La famille M5 repose sur le procédé de gravure N3P en 3 nanomètres de TSMC, plus avancé que celui de la génération précédente.

La puce M5 offre jusqu’à 20 % de performances supplémentaires en multi-cœur CPU par rapport à la M4. Des gains similaires sont attendus pour les M5 Pro et M5 Max. Les performances GPU progressent quant à elles jusqu’à 30 %.

Apple a également intégré un Neural Accelerator à chaque cœur GPU, améliorant les charges de travail IA reposant sur le GPU.

La puce prend en charge le ray tracing de troisième génération, le dynamic caching de deuxième génération et des cœurs shader améliorés.

Le Neural Engine 16 cœurs gagne en efficacité énergétique, tandis que la bande passante de la mémoire unifiée progresse sensiblement.

Toutes ces évolutions devraient logiquement se retrouver sur les puces M5 Pro et M5 Max.

D’autres améliorations possibles

Aucune autre nouveauté majeure n’a fuité concernant la gamme MacBook Pro.

Apple a toutefois amélioré les vitesses SSD sur le MacBook Pro M5 de base. Il est donc possible que les modèles M5 Pro et M5 Max bénéficient également de débits de stockage plus rapides.

Pourquoi attendre la prochaine génération

Si vous n’avez pas un besoin urgent d’un nouveau MacBook Pro, le début 2026 n’est peut-être pas le meilleur moment pour effectuer une mise à niveau.

La génération suivante de MacBook Pro, attendue plus tard en 2026, devrait intégrer un écran OLED ainsi que des fonctionnalités tactiles, ce qui représenterait une évolution majeure en matière de qualité d’affichage.

Ces modèles pourraient aussi adopter une Dynamic Island à la place de l’encoche, avec un macOS optimisé pour les interactions tactiles.

Les utilisateurs prêts à investir dans un modèle M5 Pro ou M5 Max recherchent généralement des performances ou une qualité d’écran supérieures. Il pourrait donc être judicieux d’attendre la refonte majeure prévue avec les puces M6 Pro et M6 Max, qui accompagnerait probablement la transition vers l’OLED.

Cela dit, ces nouvelles fonctionnalités pourraient être réservées aux versions les plus haut de gamme ou s’accompagner d’une hausse de prix.

Si votre budget est limité, si vous avez besoin d’un Mac immédiatement ou si l’OLED ne vous intéresse pas, les modèles M5 Pro et M5 Max restent des options pertinentes.

Date de lancement

Les nouveaux MacBook Pro pourraient être annoncés par simple communiqué de presse la semaine prochaine, en amont de la Special Experience d’Apple.