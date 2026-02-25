Un MacBook Pro OLED tactile attendu en 2026 avec Dynamic Island et macOS repensé

Le MacBook Pro OLED tactile qu’Apple développerait adopterait la Dynamic Island de l’iPhone ainsi qu’une caméra perforée, selon Bloomberg.

La Dynamic Island remplacerait l’encoche actuelle, libérant davantage d’espace à l’écran pour le contenu. Comme sur l’iPhone, la Dynamic Island du Mac serait interactive et s’agrandirait dynamiquement en fonction de l’application ou de la fonctionnalité macOS utilisée.

Un macOS adapté au tactile

Apple travaillerait également sur une évolution de macOS afin de le rendre plus adapté à l’usage tactile.

Les utilisateurs pourraient toucher ou cliquer sur les éléments à l’écran, avec des contrôles qui s’adapteraient automatiquement selon la méthode d’interaction. Par exemple, un appui tactile sur un élément de la barre de menus afficherait une interface agrandie, optimisée pour le doigt.

Les interactions tactiles seraient intégrées dans l’ensemble du système, avec la prise en charge de gestes inspirés de l’iPad, comme le pincement pour zoomer ou dézoomer, ainsi que le défilement rapide.

Il s’agirait du premier Mac à prendre en charge les gestes tactiles directement sur l’écran, malgré les déclarations répétées d’Apple affirmant ne pas vouloir intégrer le tactile sur Mac.

Apple avait déjà expérimenté une Touch Bar OLED sur d’anciens MacBook Pro, mais l’a finalement supprimée en raison de son manque de popularité. Cette fois, l’entreprise ne présenterait pas le MacBook Pro comme un appareil “tactile avant tout” à la manière de l’iPad. Les utilisateurs pourraient alterner librement entre le tactile, le trackpad et la souris pour toutes les fonctions.

Un design affiné avec écran OLED

En plus de l’écran OLED tactile, le MacBook Pro pourrait bénéficier d’un châssis légèrement affiné.

Le design resterait toutefois proche du modèle actuel. Le clavier et le trackpad ne seraient pas supprimés, et les tailles d’écran ne devraient pas évoluer.

Apple prévoirait des versions OLED pour les modèles 14 pouces et 16 pouces.

Puces M6 et double mise à jour en 2026

Apple prévoit déjà de mettre à jour le MacBook Pro ce printemps avec les puces M5 Pro et M5 Max.

Les modèles OLED adopteront quant à eux les puces M6 Pro et M6 Max, gravées selon le nouveau procédé 2 nanomètres d’Apple.

Les MacBook Pro OLED sont attendus vers la fin de l’année 2026, ce qui signifie qu’Apple planifierait deux mises à jour majeures du MacBook Pro en 2026.