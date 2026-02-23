Apple présenterait au moins 5 nouveaux produits la semaine prochaine

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg indique qu’Apple prévoirait trois jours consécutifs d’annonces produits, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars.

Au total, il s’attend à ce qu’Apple présente au moins cinq produits.

Une semaine auparavant, Apple a invité des journalistes et créateurs de contenu sélectionnés à une “Apple Experience” organisée à New York, Londres et Shanghai le mercredi 4 mars à 9 heures (heure de l’Est). Lors de ces événements en présentiel, les invités devraient pouvoir prendre en main les nouveaux produits annoncés.

L’événement étant présenté comme une “Apple Experience”, il ne devrait pas s’agir d’une keynote classique diffusée en direct. Les produits seraient dévoilés via une série de communiqués publiés sur le site Apple Newsroom.

Un MacBook à bas prix quasiment assuré

Selon Mark Gurman, un nouveau MacBook plus abordable serait très probablement l’un des produits présentés.

Parmi les caractéristiques évoquées figurent un écran de 12,9 pouces, une version de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro et plusieurs coloris originaux.

L’iPhone 17e attendu début mars

Mark Gurman s’attend également à ce que l’iPhone 17e soit dévoilé d’ici la première semaine de mars.

Ce modèle proposerait quatre améliorations majeures par rapport à l’iPhone 16e : la puce A19, MagSafe, le modem C1X d’Apple pour une 5G plus rapide et la puce N1 pour le Wi-Fi 7.

D’autres produits potentiels

Parmi les autres produits susceptibles d’être annoncés figurent :

Un iPad Air équipé de la puce M4

Un iPad 12 avec puce A18

Un MacBook Air doté de la puce M5

Des MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max

Deux nouveaux Studio Display seraient également en préparation, mais Mark Gurman estime que leur lancement simultané serait peut-être excessif.

Quoi qu’il en soit, les prochains produits Apple semblent désormais à quelques jours seulement de leur présentation officielle.

Ce nouveau cycle d’annonces intervient après le lancement de la deuxième génération d’AirTag le mois dernier.