macOS 26.3 : trois nouveaux produits Apple repérés dans le code

MacOS 26.3 contient des indices laissant penser qu’Apple prépare un MacBook plus abordable ainsi que deux nouveaux modèles de Studio Display, selon Filipe Espósito de Macworld.

En analysant le code source de macOS 26.3, Espósito a identifié plusieurs noms de code, qu’il associe à des produits déjà évoqués par Mark Gurman de Bloomberg et d’autres sources.

Les noms de code repérés

Les références suivantes apparaissent dans le code :

J700 : MacBook plus abordable

J427 : Nouveau Studio Display

J527 : Studio Display haut de gamme

Ce n’est pas la première fois que ces noms apparaissent dans les logiciels d’Apple. Selon Aaron Perris, contributeur de MacRumors, ils étaient déjà présents dans des mises à jour comme macOS 26.2 et iOS 18.5 l’an dernier.

À mesure que les indices s’accumulent, il devient de plus en plus clair que ces trois produits se rapprochent d’une sortie officielle.

Un MacBook d’entrée de gamme attendu début mars

Le scénario le plus probable est qu’Apple dévoile le MacBook plus abordable lors de plusieurs annonces produits prévues la première semaine de mars.

Les médias pourraient ensuite le prendre en main lors de l’« Apple Experience » organisée à New York, Londres et Shanghai le mercredi 4 mars à 9 heures (heure de l’Est).

Les nouveaux Studio Display seraient attendus au premier semestre 2026, mais on ignore encore s’ils feront partie des annonces de début mars.

Un MacBook avec puce A18 Pro

Le MacBook plus abordable serait équipé d’une version de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, et non d’une puce de la série M.

L’ordinateur portable serait proposé dans plusieurs coloris vifs, comme le jaune, le vert, le bleu et/ou le rose. Parmi les spécifications évoquées figurent un écran de 12,9 pouces et 8 Go de RAM.

Le prix de départ reste incertain, avec des estimations situées entre 599 et 799 dollars aux États-Unis.

Ce modèle serait positionné sous le MacBook Air et marquerait le retour de la marque « MacBook » sans mention « Air » ou « Pro ». Apple avait commercialisé un MacBook 12 pouces basé sur Intel entre 2015 et 2019.

Deux nouveaux Studio Display en préparation

Au moins l’un des nouveaux Studio Display disposerait d’un écran de 27 pouces avec rétroéclairage mini-LED, d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz ou 120 Hz, de la prise en charge HDR et d’une puce A19 ou A19 Pro.

Aucun changement majeur de design ne serait prévu.

Si le mini-LED et le HDR sont intégrés, la luminosité maximale et le contraste seraient supérieurs à ceux du modèle actuel. Le passage de la puce A13 Bionic à une puce A19 ou A19 Pro devrait également améliorer les performances et les fonctionnalités liées à la caméra.

Aucun détail précis n’a filtré concernant le second Studio Display. Il s’agirait probablement d’un modèle plus haut de gamme, et certains imaginent déjà un écran de 32 pouces.

Le Studio Display actuel a été lancé en mars 2022 aux côtés du premier Mac Studio. Il propose un écran 27 pouces sans mini-LED, une résolution 5K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 600 nits, une caméra et des haut-parleurs intégrés, un port Thunderbolt 3 et trois ports USB-C. Son prix débute à 1 599 dollars aux États-Unis.