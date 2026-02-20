Les futurs MacBook pourraient protéger votre écran des regards indiscrets

Apple pourrait intégrer une technologie d’écran de confidentialité directement dans ses futurs MacBook au cours des trois prochaines années, selon un rapport du cabinet d’analyse de marché Omdia (relayé par Ice Universe).

Cette technologie limiterait les angles de vision latéraux, de sorte que seule la personne assise en face de l’écran pourrait en voir clairement le contenu. Les personnes situées sur les côtés percevraient une image assombrie ou brouillée.

Le concept est similaire à la fonctionnalité d’affichage privé que Samsung prévoit d’introduire sur le Galaxy S26 Ultra.

Une technologie déjà avancée chez Samsung

Samsung indique avoir mis plus de cinq ans à développer cette solution, qui fonctionne au niveau des pixels. Elle combine du matériel OLED Flex Magic Pixel avec des contrôles logiciels.

Plutôt que d’appliquer un filtre global, l’utilisateur peut choisir quand activer le mode confidentialité, par exemple pour certaines applications, lors de la saisie d’un mot de passe ou pour l’affichage des notifications. Il est également possible d’ajuster l’intensité de la restriction de l’angle de vision.

Samsung présente cette fonctionnalité comme une extension de sa plateforme de sécurité Knox, en la décrivant comme une confidentialité que vous pouvez voir et une sécurité que vous pouvez ressentir.

Apple a déjà exploré cette idée via des brevets

Apple s’est déjà intéressée à ce type de technologie. En 2023, l’entreprise a déposé deux brevets visant à limiter le phénomène de shoulder surfing (espionnage par-dessus l’épaule).

L’un des brevets décrit un film de confidentialité pour écrans incurvés comme ceux des iPhone, qui restreint l’émission de lumière à un angle frontal étroit.

Un autre détaille une technologie d’angle de vision ajustable pour les écrans plats comme ceux des Mac, utilisant des lamelles ou des éléments en cristal liquide afin de réduire la visibilité latérale.

Une arrivée possible avec les MacBook OLED

Selon Omdia, les MacBook pourraient adopter une technologie similaire d’ici 2029. Cette estimation s’inscrit dans un contexte plus large où Apple prévoit de migrer progressivement sa gamme MacBook vers des dalles OLED fournies par Samsung.

Le MacBook Pro devrait passer à l’OLED plus tard cette année ou début 2027, tandis que le MacBook Air suivrait ensuite.

Les projections d’Omdia reposent sur des analyses et prévisions, et non sur des informations internes confirmées. Par ailleurs, les brevets déposés par Apple ne garantissent pas qu’un produit commercial verra le jour.

Cependant, avec le lancement imminent de cette technologie chez Samsung, la pression augmente désormais sur Apple pour proposer une solution équivalente sur ses MacBook.