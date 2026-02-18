Warner Bros pourrait renégocier son rachat avec Paramount malgré son accord avec Netflix

Le conseil d’administration de Warner Bros. réévalue actuellement la solidité de l’offre de rachat formulée par Netflix, fixée à 27,75 dollars par action, soit environ 82,7 milliards de dollars. Cette réflexion intervient après une nouvelle proposition de Paramount Skydance, qui inclut désormais la prise en charge des 2,8 milliards de dollars de pénalités que Warner devrait verser à Netflix en cas de rupture d’accord.

Selon Bloomberg, c’est la première fois que le conseil estime que l’offre hostile de Paramount pourrait déboucher sur une véritable surenchère. Dans ses conditions révisées, Paramount propose non seulement de couvrir les frais de résiliation dus à Netflix, mais aussi de garantir le refinancement de la dette de Warner Bros et d’indemniser les actionnaires si la transaction n’est pas finalisée avant le 31 décembre. Cette clause vise à rassurer sur la capacité du groupe à obtenir rapidement les autorisations réglementaires nécessaires.

Droit d’alignement

Warner Bros reste prudent, mais subit une pression croissante d’actionnaires favorables à l’ouverture de discussions avec Paramount. L’offre publique d’achat de ce dernier, fixée à 30 dollars par action, s’adresse directement aux investisseurs et contourne le conseil, intensifiant la bataille.

Le dirigeant de Paramount, David Ellison, a laissé entendre qu’une nouvelle amélioration restait possible, tandis que Netflix n’exclut pas de relever son offre. En cas de renégociation, Netflix disposerait toutefois d’un droit d’alignement, ouvrant la voie à une potentielle guerre d’enchères.