Consoles SEGA : Hideki Sato est décédé

Hideki Sato, figure historique de SEGA, est décédé le 13 février 2026 à l’âge de 77 ans. Peu médiatisé auprès du grand public, il a pourtant profondément marqué l’histoire du jeu vidéo en participant à la conception des principales consoles du constructeur japonais. Souvent considéré comme l’un des « pères » du hardware SEGA, il appartenait à cette génération d’ingénieurs dont les choix techniques ont influencé durablement la création vidéoludique.

Arrivé chez SEGA en 1971, alors que l’arcade dominait le marché, il contribue d’abord à des titres comme Monaco GP et Turbo. Cette culture de la performance immédiate et du gameplay nerveux marquera l’ADN des futures consoles de la marque.

Rôle central

Hideki Sato joue ensuite un rôle central dans le développement de machines devenues emblématiques : la Master System, la Mega Drive, la Saturn et la Dreamcast. Chacune reflète une vision technologique ambitieuse, parfois audacieuse, notamment lors du passage à la 3D ou avec l’intégration précoce du jeu en ligne sur Dreamcast.

Entre 2001 et 2003, il préside également SEGA, durant la période charnière où l’entreprise abandonne la production de consoles pour devenir éditeur tiers. Son héritage dépasse les succès commerciaux : il défendait l’idée que le hardware façonne l’expérience de jeu et l’imaginaire des joueurs.