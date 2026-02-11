iPhone 18 Pro : Samsung veut aussi son appareil photo à ouverture variable

Samsung envisage de suivre Apple en intégrant une ouverture variable à l’appareil photo de ses smartphones, rapporte ET News.

Qu’est-ce qu’une ouverture variable ?

Une ouverture variable permet à l’appareil photo d’ajuster la quantité de lumière qui atteint le capteur.

Concrètement, dans un environnement sombre, l’ouverture peut s’agrandir pour capter davantage de lumière. À l’inverse, dans un environnement lumineux, elle peut se refermer afin d’éviter la surexposition.

Cette technologie offre également un meilleur contrôle de la profondeur de champ, c’est-à-dire la netteté du sujet au premier plan par rapport à l’arrière-plan.

L’iPhone 18 Pro attendu avec cette technologie

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont désormais largement attendus avec un appareil photo principal amélioré doté d’une ouverture variable.

En décembre 2024, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo indiquait déjà que l’appareil photo principal arrière des deux modèles Pro proposerait cette fonctionnalité.

Un rapport plus récent, publié en octobre 2025, affirmait qu’Apple avançait concrètement sur l’intégration de cette technologie dans ses iPhone de nouvelle génération et discutait déjà des composants avec ses fournisseurs.

Apple n’a encore jamais utilisé d’ouverture variable sur un iPhone. Les appareils photo principaux des iPhone 14 Pro jusqu’aux iPhone 17 Pro disposent tous d’une ouverture fixe à ƒ/1,78, l’objectif restant constamment ouvert à cette valeur.

Samsung Electronics avait déjà proposé une ouverture variable sur les Galaxy S9 et Galaxy S10 en 2018 et 2019, avant d’abandonner la fonctionnalité en 2020 en raison d’une épaisseur accrue et de coûts plus élevés.

Samsung relance le développement

Face aux ambitions d’Apple, Samsung aurait demandé à plusieurs partenaires spécialisés dans les modules photo de développer des ouvertures variables et de fournir des échantillons.

La fonctionnalité en serait encore à un stade précoce de développement et son intégration finale n’est pas confirmée, mais il existerait une « forte volonté » de l’introduire.

Samsung considérerait l’ouverture variable comme un levier nécessaire pour renforcer la compétitivité de ses appareils photo, en remplaçant certaines corrections logicielles par des améliorations matérielles.

L’entreprise espère également qu’en investissant dans cette technologie, l’épaisseur pourra être réduite et les coûts diminuer avec le temps.

La première caméra à ouverture variable d’Apple devrait faire ses débuts sur les iPhone 18 Pro à l’automne.