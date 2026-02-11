Darty confirme un piratage avec vol de données des clients

Darty informe ses clients d’un incident de sécurité ayant entraîné la fuite de données personnelles liées à son activité Darty Cuisine.

Dans un e-mail adressé aux personnes concernées, l’enseigne précise que l’attaque ne vise pas directement ses systèmes, mais ceux d’un prestataire externe intervenant dans le cadre de la conception de cuisines. L’incident, désormais « contenu et résolu » selon l’entreprise, aurait permis un accès non autorisé à certaines informations hébergées chez ce partenaire.

Données bancaires pas concernées

Les données potentiellement compromises incluent le nom, le prénom, l’adresse postale, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone des clients. Des informations plus spécifiques ont également été exposées, comme la typologie de logement, le budget estimatif pour la cuisine, ainsi que le nombre d’électroménagers à acheter ou à conserver. En revanche, Darty affirme que les données bancaires, mots de passe et informations de paiement ne sont pas concernés par cette fuite.

L’enseigne indique avoir renforcé les accès à l’application interne et mis en place des mesures supplémentaires pour sécuriser les réseaux. Elle ne précise toutefois pas l’identité du prestataire touché. Cette communication intervient après qu’un hacker a revendiqué la mise en ligne des données de 79 164 clients sur un forum spécialisé. Selon lui, les informations couvriraient trois années d’activité depuis 2022 et concerneraient au total 137 000 rendez-vous liés au service cuisine.