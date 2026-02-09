Spotify ajoute une fonction pour avoir les histoires de chaque musique

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité baptisée « About the Song », conçue pour rapprocher les auditeurs des artistes en racontant l’histoire derrière chaque morceau. Accessible depuis l’écran de lecture, cette option prend la forme de cartes narratives que l’utilisateur fait défiler pour découvrir la genèse d’un titre : inspirations, contexte de création ou anecdotes issues de sources tierces. Chaque élément peut être évalué via un système de pouces levé ou baissé, afin d’orienter les contenus les plus pertinents et d’améliorer l’engagement.

Pour Spotify, l’objectif est de répondre à une curiosité naturelle des passionnés de musique, souvent désireux de comprendre le sens ou l’origine d’une chanson qui les marque. La plateforme estime que ce type d’information renforce l’attachement émotionnel à la musique et enrichit l’expérience d’écoute.

Déploiement limité

Cependant, le déploiement reste pour l’instant très limité. La fonctionnalité est disponible uniquement en version bêta, sur mobile et en anglais, pour les abonnés premium situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Une grande partie des utilisateurs mondiaux en est donc exclue, sans calendrier officiel d’extension. Cette stratégie progressive permet à Spotify de tester l’intérêt du public avant d’investir dans une localisation à grande échelle.

« About the Song » s’inscrit dans une série d’innovations récentes visant à enrichir l’écosystème de la plateforme. Spotify a notamment introduit l’achat de livres papier depuis l’application sur certains marchés, ainsi qu’une fonction permettant de relier pages physiques et version audio. Parallèlement, les traductions de paroles sont désormais disponibles dans le monde entier et les paroles peuvent être consultées hors ligne par tous les utilisateurs.