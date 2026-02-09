HBO prépare une série Baldur’s Gate, suite du RPG phénomène

L’univers de Baldur’s Gate pourrait bientôt s’étendre au petit écran. HBO développe actuellement une série inspirée de la célèbre licence issue de Donjons & Dragons, en collaboration avec Hasbro. L’histoire se déroulerait après les événements de Baldur’s Gate 3, le RPG salué par la critique lors de sa sortie en 2023. Le projet est piloté par Craig Mazin, déjà reconnu pour Chernobyl et The Last of Us, qui assurera l’écriture, la production exécutive et la direction créative.

L’adaptation représente un défi important, car le jeu repose largement sur les choix du joueur et sur des trajectoires narratives multiples. La série devra donc établir une version canonique des événements, ainsi qu’une interprétation officielle du protagoniste, connu sous le nom de Tav, entièrement personnalisable dans l’œuvre originale.

Cohérence

Afin de préserver la cohérence de l’univers, Chris Perkins, figure centrale de Donjons & Dragons, interviendra comme consultant. Son rôle sera de garantir que l’adaptation respecte les fondations narratives et l’esprit du jeu.

Après l’énorme succès critique et commercial de Baldur’s Gate 3, Hasbro cherche à capitaliser sur cette popularité au-delà du marché vidéoludique. Une production HBO pourrait élargir l’audience de la franchise, séduire de nouveaux spectateurs et ouvrir la voie à d’autres adaptations ambitieuses de jeux de rôle narratifs.