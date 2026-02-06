iOS 27 : Apple réduirait l'ampleur d'une fonctionnalité très attendue...

iOS 27 n’intégrerait finalement pas la fonctionnalité très attendue baptisée Apple Health+, selon un rapport de Bloomberg relayé par Mark Gurman.

Apple Health+ : un coach santé virtuel revu à la baisse

Apple Health+ devait initialement prendre la forme d’un coach santé virtuel capable de fournir des recommandations personnalisées basées sur l’IA, directement dans l’application Santé. Ces conseils auraient été générés à partir des données de santé personnelles des utilisateurs, notamment celles issues de l’Apple Watch.

D’après le rapport, la fonctionnalité devait proposer des rapports de santé détaillés, ainsi que des vidéos expliquant certaines pathologies et donnant des conseils de bien-être.

« Le nouveau service majeur aurait combiné de nouveaux questionnaires et bilans de santé avec des données issues de l’Apple Watch et de rapports de laboratoires externes », précise le rapport.

Il n’a jamais été clairement établi si Apple Health+ aurait été proposé sous forme d’abonnement payant.

Une fonctionnalité partiellement conservée

Plutôt qu’une annulation pure et simple, Apple aurait choisi de réduire l’ambition du projet. Certaines briques d’Apple Health+, comme les suggestions basées sur les données déjà présentes dans l’application Santé, seraient réutilisées et déployées dès cette année sous une autre forme.

Apple Health+ avait initialement été évoqué comme une nouveauté d’iOS 26, ce qui laisse penser que le projet était en développement depuis longtemps. Finalement, seules certaines composantes verront le jour, sans le service complet imaginé au départ.

Des ajustements aussi envisagés pour Apple Fitness+

Le rapport indique également que le responsable des services Apple, Eddy Cue, envisagerait des changements concernant Apple Fitness+, sans donner davantage de précisions à ce stade.