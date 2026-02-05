iPhone 17 Pro Max vs Android : un nouveau test tranche sur l’autonomie

Un vaste test comparatif révèle que les iPhone dominent actuellement le marché en matière d’autonomie, avec l’iPhone 17 Pro Max qui s’impose comme le smartphone offrant la meilleure endurance parmi tous les modèles analysés. Apple se hisse également au sommet du classement des marques, à égalité avec OnePlus.

Apple et OnePlus en tête selon une étude de grande ampleur

Cette semaine, CNET a publié les résultats d’une comparaison approfondie de l’autonomie des smartphones, basée sur des tests menés tout au long de l’année 2025 sur 35 modèles commercialisés aux États-Unis. D’après le rapport, Apple et OnePlus sont les deux marques affichant les meilleures performances globales, sur la base de résultats moyens issus de plusieurs benchmarks dédiés à la batterie.

L’iPhone 17 Pro Max en tête malgré une batterie plus modeste

Le smartphone le plus endurant du test est l’iPhone 17 Pro Max, qui termine premier du classement général, alors même qu’il ne dispose pas de la plus grande batterie du panel. Sa capacité s’élève à 5 088 mAh, et son excellente autonomie est principalement attribuée à l’efficacité de la puce Apple Silicon et à l’optimisation logicielle d’iOS.

L’iPhone 17 se classe ex æquo à la deuxième place aux côtés du OnePlus 15, malgré la plus petite capacité de batterie parmi les appareils les mieux classés. Le Poco F7 Ultra arrive en troisième position, suivi de l’iPhone 17 Pro, qui se place quatrième.

Une méthodologie standardisée et exigeante

La méthodologie de CNET repose sur deux tests standardisés conçus pour limiter les variations liées à l’usage réel. Le premier consiste en trois heures de streaming vidéo en Wi-Fi à luminosité maximale, tandis que le second est un test d’endurance de 45 minutes mêlant jeu vidéo, streaming, défilement sur les réseaux sociaux et appel vidéo. Les résultats des deux épreuves ont été moyennés afin d’établir le classement final.

Les iPhone dominent aussi le test d’endurance

Lors du test d’endurance, l’iPhone 17 Pro Max arrive une nouvelle fois en tête, suivi de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 16e. La publication souligne également les bonnes performances des Pixel 10 et Pixel 10 Pro Fold de Google, ainsi que du Razr de Motorola, dans ce scénario précis.

Classement par marque : Apple numéro un

L’étude compare aussi l’autonomie par constructeur, en moyennant les résultats des marques disposant d’au moins trois modèles testés. Apple se classe première, devant OnePlus. Motorola et Samsung occupent respectivement la troisième et la quatrième place, tandis que Google arrive en cinquième position.