iOS 26.3 : de nouvelles puces M5 repérées dans la bêta

La release candidate d’iOS 26.3 contient des références à deux puces inédites de la famille M5, selon des informations découvertes par Nicolás Alvarez et partagées par MacRumors.

Des références internes qui intriguent

Dans le code de la RC d’iOS 26.3, on retrouve deux systèmes sur puce non annoncés, identifiés comme T6051 et T6052, associés aux plateformes H17C et H17D. Le numéro 17 correspond à la génération M5, la puce M5 standard étant référencée sous le nom H17G.

Historiquement chez Apple, la lettre C est utilisée pour les versions Max, tandis que la lettre D désigne les versions Ultra. La lettre G correspond aux puces standard et S aux déclinaisons Pro. Sur cette base, ces nouvelles références suggèrent l’existence d’une M5 Max et d’une M5 Ultra.

Fait notable, aucune trace d’une puce T6050 H17S, qui correspondrait logiquement à une M5 Pro, n’apparaît pour l’instant dans le code d’iOS 26.3.

Une nomenclature cohérente avec les générations précédentes

Cette hypothèse s’appuie sur la continuité observée lors des précédentes générations. Les puces Max ont toujours utilisé la lettre C, comme les M1 Max (H13C), M2 Max (H14C), M3 Max (H15C/H15M) et M4 Max (H16C). Dans le cas de la M3 Max, Apple avait même distingué deux variantes, la lettre C étant réservée au modèle 16 cœurs.

De leur côté, les puces Ultra ont systématiquement porté la lettre D, avec les M1 Ultra (H13D), M2 Ultra (H14D) et M3 Ultra (H15D). À noter qu’Apple n’a jamais lancé de M4 Ultra, ce qui rend la possible arrivée d’une M5 Ultra d’autant plus intéressante.

Quelles implications pour les prochains Mac ?

L’absence actuelle de référence à une M5 Pro rend la situation quelque peu déroutante, d’autant plus que de nouveaux MacBook Pro équipés de puces M5 Pro et M5 Max sont attendus prochainement. Trois scénarios sont envisagés : la référence à la M5 Pro n’a pas encore été intégrée au code, Apple modifie sa nomenclature interne, ou bien la marque prépare des MacBook Pro haut de gamme uniquement en versions Max et Ultra.

Des rumeurs évoquent également un futur Mac Studio basé sur la famille M5, qui pourrait logiquement exploiter une M5 Ultra. Aucun calendrier précis n’a toutefois filtré à ce stade, laissant planer le doute sur la stratégie exacte d’Apple pour cette nouvelle génération de puces.