Civilization VII arrive sur Apple Arcade

Le célèbre jeu de stratégie Civilization VII s’apprête à débarquer sur Apple Arcade, permettant aux abonnés de jouer sur iPhone, iPad et Mac.

Une édition pensée pour l’écosystème Apple

Sid Meier’s Civilization VII Apple Arcade Edition propose l’expérience de base du jeu, avec une prise en charge complète de la souris, des manettes et de commandes tactiles intuitives. Les joueurs incarnent l’un des nombreux dirigeants légendaires de l’Histoire, avec pour objectif de bâtir l’empire le plus puissant que le monde ait connu.

Construction, stratégie et limites techniques

Au fil des parties, il faut construire des villes, diriger des armées et étendre son territoire, en conquérant ou en coopérant avec des civilisations rivales afin d’accéder aux ressources nécessaires et de débloquer de nouvelles avancées technologiques.

À son lancement, le jeu ne propose pas de mode multijoueur et aucun contenu additionnel (DLC) n’est disponible. Les cartes de grande taille sont par ailleurs réservées aux appareils disposant d’au moins 8 Go de mémoire vive.

D’autres nouveautés sur Apple Arcade

En parallèle de Civilization VII, Apple Arcade accueille également plusieurs nouveaux titres, dont l’aventure musicale rythmée Felicity’s Door, le jeu de réflexion I Love Hue Too+, ainsi que le classique d’arcade Retrocade. Ce dernier est aussi jouable sur Vision Pro, en plus de l’iPhone et de l’iPad.

Un service sans publicité ni achats intégrés

Apple Arcade est le service de jeux par abonnement d’Apple, facturé 6,99 euros par mois. Il permet à jusqu’à six membres d’une même famille de partager un abonnement unique, avec des jeux sans publicité ni achats intégrés.