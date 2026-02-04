Rapport : le MacBook Pro OLED attendu dès cette année

Apple prépare le lancement de ses premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED, avec une arrivée prévue au quatrième trimestre 2026, selon The Elec, un média sud-coréen spécialisé dans l’industrie des écrans.

Une production d’écrans OLED déjà planifiée

D’après The Elec, Samsung Display commencera la production de masse d’écrans OLED de huitième génération dès le mois de mai. Le fournisseur prévoirait de livrer environ deux millions de dalles OLED à Apple d’ici la fin de l’année.

Ces écrans seraient ensuite envoyés à Foxconn à partir du troisième trimestre 2026, afin d’être intégrés aux machines finales avant leur commercialisation.

Un design encore en cours d’ajustement

Le rapport indique que certains composants du MacBook Pro OLED sont toujours en cours de développement. Apple ajusterait notamment le design de certaines pièces dans l’objectif de réduire les coûts de fabrication, ce qui explique pourquoi tout n’est pas encore totalement figé.

De son côté, BOE espérerait également fournir des dalles OLED pour le MacBook Pro. Toutefois, seuls les modèles équipés d’écrans Samsung seraient commercialisés cette année, selon les informations disponibles.

Ce que l’on attend du MacBook Pro OLED

Le quatrième trimestre 2026 s’étend d’octobre à décembre. Les futurs MacBook Pro OLED devraient être proposés en formats 14 et 16 pouces, intégrer des puces de la série M6 et surtout marquer la première refonte complète du design depuis 2021.

Ce changement représenterait une étape majeure pour la gamme MacBook Pro, tant sur le plan de l’affichage que de l’architecture interne.