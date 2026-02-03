iPhone pliable : les premiers détails sur son design se précisent

Le tout premier iPhone pliable d’Apple adoptera une disposition inédite des boutons, un module photo entièrement noir, une Dynamic Island plus compacte et plusieurs autres changements notables, selon des fuites de design partagées par un leaker bien connu sur Weibo.

Des boutons repositionnés pour gagner de la place

D’après le leaker connu sous le nom d’Instant Digital, les boutons de volume seraient déplacés sur la tranche supérieure de l’appareil, alignés sur la droite, à la manière de l’iPad mini. Ce choix marquerait une rupture nette avec le design des iPhone actuels.

Le bouton d’alimentation avec Touch ID, ainsi que le Camera Control, resteraient en revanche positionnés sur la tranche droite, comme sur les modèles récents. Le côté gauche de l’appareil serait totalement lisse, sans aucun bouton, renforçant l’aspect épuré du design.

Une Dynamic Island plus discrète à l’avant

À l’avant, l’iPhone pliable adopterait un unique poinçon pour la caméra frontale, ce qui permettrait de réduire la taille de la Dynamic Island. Ce choix irait dans le sens des rumeurs persistantes autour d’une évolution progressive de cette zone vers plus de discrétion visuelle.

Ce changement contribuerait à maximiser la surface d’affichage, un enjeu clé pour un appareil pliable destiné à offrir une expérience proche de celle d’un iPad une fois déployé.

Un module photo inspiré de l’iPhone Air

À l’arrière, le leaker évoque un plateau photo de style iPhone Air, situé en haut à gauche, intégrant deux capteurs disposés horizontalement, ainsi que le microphone et le flash. Contrairement à l’iPhone Air, ce module serait entièrement noir, sans correspondre à la couleur du châssis.

Côté coloris, le blanc serait pour l’instant la seule teinte confirmée, avec une seconde couleur attendue au lancement, limitant ainsi le choix à deux options.

Une architecture interne repensée

L’organisation interne serait elle aussi profondément revue. La carte mère serait placée sur le côté droit, ce qui éviterait de faire passer des nappes sous l’écran pour relier les boutons de volume. Cette configuration permettrait d’optimiser l’espace interne.

Le leaker évoque également une structure empilée innovante, dans laquelle la quasi-totalité du volume serait dédiée à l’écran et à la batterie. L’appareil embarquerait ainsi la plus grande batterie jamais intégrée dans un iPhone, un point clé pour un modèle pliable.

Une source jugée crédible dans l’écosystème Apple

Instant Digital bénéficie d’une réputation solide dans le domaine des fuites Apple. Le leaker a notamment correctement anticipé le lancement de l’iPhone 14 jaune en 2023, le verre dépoli des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, le positionnement mineur de l’Apple Watch Series 9, la capture de vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro, le passage des caméras frontales des iPad Air et iPad Pro en mode paysage, ou encore les capacités de batterie des iPhone 16 Pro.

Ses informations récentes sur le stockage de base à 256 Go de l’iPhone 17 Pro, l’amélioration du téléobjectif, la gestion thermique, l’autonomie et la luminosité de l’écran renforcent la crédibilité de ses nouvelles affirmations.

Ce que l’on attend encore de l’iPhone pliable

D’autres rumeurs indiquent que le premier iPhone pliable d’Apple serait doté d’un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible, d’un écran externe de 5,5 pouces, de Touch ID, de deux caméras arrière, de la puce A20 et du modem C2 conçu par Apple.

Son lancement est toujours attendu aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, plus tard cette année.