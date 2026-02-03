iPhone 18 : aucun changement de design majeur prévu pour selon un leaker

Aucun changement de design majeur prévu pour les iPhone 18 selon un leaker

La gamme iPhone 18 ne devrait pas connaître de changements de design significatifs, selon le leaker connu sous le nom de Fixed Focus Digital, actif sur Weibo.

Apple miserait sur les performances plutôt que sur le design

D’après cette source, le succès commercial de la gamme iPhone 17 inciterait Apple à conserver une apparence très proche pour les iPhone 18. Plutôt que de mettre en avant un nouveau design, la marque devrait concentrer sa communication sur les avancées techniques, en particulier celles liées aux puces A20 et A20 Pro, qui devraient être les premières puces Apple gravées en 2 nm.

Cette évolution de l’Apple silicon est attendue comme l’un des arguments clés autour des nouveaux iPhone plus tard dans l’année, tant en matière de performances que d’efficacité énergétique.

Une stratégie cohérente avec l’histoire de l’iPhone

Les iPhone 17 Pro ont déjà bénéficié d’un redesign majeur, après deux générations très similaires avec les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro. Historiquement, Apple a souvent conservé un même langage de design sur plusieurs générations successives.

Les iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro partageaient ainsi une base commune, tout comme les iPhone X, iPhone XS et iPhone 11 Pro. Enchaîner deux refontes complètes de design sur deux générations consécutives serait inédit, ce qui renforce l’idée que les iPhone 18 Pro ressembleront fortement aux modèles actuels.

Des évolutions techniques malgré un design stable

Même sans refonte esthétique majeure, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus plus tard cette année, intégreraient plusieurs améliorations notables. Les rumeurs évoquent notamment une Dynamic Island plus compacte, le modem C2 conçu par Apple, un Camera Control simplifié, une caméra frontale de 24 mégapixels, ainsi qu’un capteur principal amélioré avec ouverture variable.

De son côté, l’iPhone 18 standard, prévu pour début 2027, devrait reprendre une grande partie de ces nouveautés, tout en conservant lui aussi un design très proche de la génération précédente.