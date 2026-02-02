Sony pousse les joueurs PS4 à passer sur la PlayStation 5

Sony a commencé à diffuser directement sur les PlayStation 4 un message incitant les joueurs à passer à la PS5. Cette notification, affichée sur une console lancée en 2013, vise clairement les utilisateurs qui n’ont pas encore franchi le cap de la nouvelle génération. Le constructeur justifie cette démarche par la nécessité de disposer du matériel le plus récent pour profiter pleinement des jeux majeurs attendus à partir de 2026.

Le message met en avant la ludothèque actuelle et à venir, en citant aussi bien des succès récents que des titres très attendus pour l’an prochain. Sony y présente la PS5 comme un passage obligé pour continuer à suivre l’actualité vidéoludique de la marque et invite les joueurs à consulter les offres disponibles via un QR code.

Mouvement plus large

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de retrait progressif de la PS4. Dès 2026, certaines fonctionnalités en ligne de jeux PS4 devraient être désactivées, signe que Sony prépare la fin de cycle de cette console, alors même que l’industrie commence déjà à évoquer la future PlayStation 6.

L’approche agressive de Sony s’explique par la résistance de sa base installée. Malgré plusieurs années de commercialisation de la PS5, une part importante des joueurs continue d’utiliser la PS4 comme plateforme principale. En misant sur les blockbusters à venir, et notamment l’arrivée de GTA 6 fin 2026, Sony cherche à accélérer cette transition générationnelle devenue stratégique.