La Chine autorise l’importation des GPU NVIDIA H200 pour accélérer ses ambitions en IA

Après une longue période d’incertitude, la Chine a donné son feu vert à une première vague d’importations de GPU NVIDIA H200, destinés aux usages avancés en intelligence artificielle. Cette décision représente un signal important pour le secteur technologique chinois, confronté à une demande toujours plus forte en capacités de calcul, dans un contexte géopolitique pourtant tendu autour des semi-conducteurs.

D’après plusieurs sources, plusieurs centaines de milliers de puces H200 ont été autorisées à entrer sur le territoire. Cette avancée fait suite à la validation, fin 2025, par les autorités américaines, de ventes limitées à des entreprises chinoises soigneusement sélectionnées. Les premiers bénéficiaires seraient essentiellement de grands groupes du cloud et de l’internet, tandis que les autorités chinoises ont mis en place un mécanisme pour examiner de futures demandes.

Solutions nationales

Jusqu’à présent, Pékin privilégiait le recours à des solutions nationales afin de renforcer sa souveraineté technologique. L’approbation de ces importations traduit néanmoins une approche plus pragmatique, dictée par les besoins croissants liés à l’IA générative, au traitement de volumes massifs de données et à la recherche scientifique.

Le H200 ne représente pas le sommet de la gamme NVIDIA, le Blackwell B200 restant interdit à l’exportation vers la Chine. Il offre toutefois un bond de performances notable par rapport aux puces précédemment autorisées et demeure supérieur aux alternatives locales actuelles. Cette ouverture pourrait ainsi relancer plusieurs projets stratégiques, tout en illustrant les compromis imposés par une industrie mondiale sous fortes contraintes politiques.