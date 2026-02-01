MacBook Pro : de nouveaux modèles attendus en même temps que macOS 26.3

Apple prévoirait de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max en même temps que macOS 26.3, selon Mark Gurman de Bloomberg.

D’après Bloomberg, « un nouveau MacBook Pro est prévu pour le cycle de sortie de macOS 26.3 », écrit Mark Gurman dans l’aperçu gratuit de sa newsletter Power On.

La version complète et payante de la newsletter n’est pas encore disponible, et aucun détail supplémentaire n’a été communiqué pour le moment. L’article sera mis à jour dès que de nouvelles informations émergeront.

Une sortie imminente avec macOS 26.3

macOS 26.3 est actuellement en phase de bêta, mais la mise à jour devrait arriver très prochainement, avec un déploiement auprès du grand public attendu en février.

La version Release Candidate de macOS 26.3 pourrait être distribuée dès cette semaine, ce qui laisse penser qu’une annonce des nouveaux MacBook Pro pourrait être imminente.

Une rumeur confirmée par plusieurs sources

En octobre, Marko Zivkovic de AppleInsider avait déjà indiqué que les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max devraient être livrés avec macOS 26.3. Cette information est désormais corroborée par plusieurs sources fiables.

Peu de nouveautés au-delà des nouvelles puces

Hormis l’arrivée des puces M5 Pro et M5 Max, aucun changement majeur de design ou de fonctionnalités n’est attendu sur ces nouveaux modèles de MacBook Pro.

Une refonte majeure attendue plus tard

À plus long terme, une refonte importante du MacBook Pro est attendue fin 2026 ou en 2027. Parmi les nouveautés évoquées figurent un écran OLED tactile, les puces M6 Pro et M6 Max, un design plus fin, ainsi que une connectivité cellulaire intégrée.