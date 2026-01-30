iPhone Air 2 : pas de sortie cette année selon les dernières informations

Un iPhone Air de deuxième génération ne serait pas attendu cette année, selon un rapport publié aujourd’hui par Nikkei Asia, qui cite des sources proches de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Une feuille de route 2026-2027 plus claire

D’après le rapport, Apple prévoirait de lancer l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max ainsi qu’un iPhone pliable plus tard cette année, avant de proposer l’iPhone 18 “classique” au cours du premier semestre de l’année prochaine.

L’iPhone Air repensé ferait bien partie des projets en cours, mais Nikkei Asia n’anticipe aucun lancement avant 2027 au plus tôt.

Des rumeurs contradictoires venues de Chine

Un leaker actif sur la plateforme chinoise Weibo continue d’affirmer que l’iPhone Air bénéficierait d’une mise à jour matérielle dès cette année. Toutefois, la majorité des informations provenant de sources réputées comme Bloomberg et The Information convergent vers un lancement début 2027.

Si ce calendrier se confirme, l’iPhone Air 2 serait présenté en même temps que l’iPhone 18 standard.

Des évolutions matérielles déjà évoquées

L’an dernier, The Information indiquait qu’Apple envisageait d’ajouter un second capteur photo à l’arrière du prochain iPhone Air. Le rapport évoquait également un poids réduit, une batterie de plus grande capacité et un système de refroidissement par chambre à vapeur, similaire à celui des modèles iPhone 17 Pro.

De son côté, Bloomberg s’attend à ce que l’appareil adopte une puce gravée en 2 nm, marquant une avancée notable en matière de performances et d’efficacité énergétique.

Des ventes d’iPhone portées par les modèles actuels

Même si plusieurs rapports ont évoqué une demande relativement faible pour l’iPhone Air, Apple a récemment indiqué que la popularité exceptionnelle de l’iPhone 17 “classique” et des modèles iPhone 17 Pro avait permis aux revenus de l’iPhone d’atteindre un nouveau record historique au dernier trimestre.