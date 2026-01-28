iPhone 18 Pro : équipé d’un téléconvertisseur en plus d’une ouverture variable ?

Le nouveau système photo à ouverture variable évoqué depuis plusieurs mois pour les modèles iPhone 18 Pro aurait franchi une étape clé du développement, selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine.

D’après une publication partagée aujourd’hui sur Weibo, le compte Smart Pikachu affirme que cette fonctionnalité est désormais entrée en phase d’échantillons d’ingénierie avancée. Le leaker ajoute qu’un téléconvertisseur serait également en cours d’évaluation pour l’appareil. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont attendus pour septembre 2026.

Une ouverture variable pour un contrôle photo plus avancé

L’intégration d’une ouverture variable permettrait aux utilisateurs de contrôler manuellement la quantité de lumière atteignant le capteur. Cela pourrait réduire la surexposition et offrir de nouvelles possibilités de gestion de la profondeur de champ, au-delà de ce que permet aujourd’hui la photographie computationnelle.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo indiquait dès décembre 2024 que l’appareil photo principal arrière des deux modèles iPhone 18 Pro proposerait une ouverture variable, une première sur l’iPhone. Un rapport plus récent, publié en octobre 2025, expliquait qu’Apple avançait concrètement sur cette technologie et discutait déjà des composants avec ses fournisseurs.

Un téléconvertisseur à l’étude pour améliorer le zoom

La mention d’un téléconvertisseur constitue en revanche une nouveauté. Sur les appareils photo reflex, ce type d’élément optique permet d’augmenter la focale effective, améliorant la portée du zoom au détriment de la luminosité. Dans le cas de l’iPhone, un téléconvertisseur pourrait renforcer la qualité du zoom de moyenne à longue distance tout en limitant le recours au recadrage numérique. L’ouverture variable pourrait alors compenser la perte de lumière en s’ouvrant davantage lorsque le téléconvertisseur est utilisé.

Des tests encore en cours avant une décision finale

À ce stade du cycle de développement, le design global de l’iPhone 18 Pro serait déjà figé. En revanche, Apple continue généralement d’évaluer des éléments précis comme les modules photo. Il est donc possible que plusieurs solutions soient testées en parallèle, sans qu’aucune ne soit encore définitivement validée pour la production de masse.

Ces échantillons d’ingénierie avancée serviraient notamment à vérifier les performances optiques, la fiabilité du système et la facilité de fabrication à grande échelle. Apple pourrait encore abandonner certaines fonctionnalités si elles ne répondent pas à ses standards de qualité. À noter que l’ouverture variable avait déjà été évoquée pour au moins un modèle d’iPhone 17, sans jamais voir le jour.

Une rumeur à prendre avec prudence

Smart Pikachu est connu pour avoir partagé à l’avance des informations fiables sur des produits Android, mais reste relativement nouveau dans l’univers des rumeurs Apple issues de la chaîne d’approvisionnement chinoise. Ses affirmations doivent donc être prises avec précaution. Le leaker a récemment avancé que le futur iPhone 17e disposerait d’une Dynamic Island et d’une puce A19 sous-cadencée, des éléments qui restent encore à confirmer.