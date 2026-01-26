YouTube s’engage à lutter contre l’AI slop, ces vidéos IA de mauvaise qualité

YouTube affirme vouloir prendre le problème à bras-le-corps : la plateforme s’engage à freiner la montée en puissance des contenus générés par intelligence artificielle jugés médiocres, tout en continuant à intégrer l’IA au cœur de ses outils créatifs. Dans sa lettre annuelle publiée sur le blog officiel, son PDG Neal Mohan annonce une lutte renforcée contre ce qu’il appelle le « AI slop », une expression qui désigne les vidéos répétitives, le spam et les contenus putaclics produits en masse.

Selon lui, YouTube dispose déjà de mécanismes efficaces pour détecter ces vidéos de faible qualité, mais entend encore durcir ses systèmes tout au long de l’année. Il adopte toutefois une posture prudente, rappelant que des formats autrefois marginalisés, comme l’ASMR ou les vidéos de gameplay, sont devenus des piliers de la plateforme. Ce parallèle laisse entendre que YouTube ne souhaite pas fixer de règles trop strictes dans l’immédiat, préférant une approche progressive et contextuelle afin de ne pas brider la créativité légitime.

Dilemme

Cette position illustre un dilemme partagé par l’ensemble du secteur technologique. Comme Satya Nadella chez Microsoft, qui insiste sur la nécessité d’une IA apportant une valeur réelle, YouTube tente d’éviter une inflation de contenus artificiels dénués d’intérêt. La définition même de ce qui constitue du « AI slop » reste floue, et les plateformes avancent sans véritable consensus social sur les limites acceptables des contenus synthétiques.

Paradoxalement, YouTube accélère en parallèle le déploiement de ses propres outils d’IA générative. La plateforme a annoncé une fonctionnalité permettant aux créateurs de Shorts de cloner leur propre apparence afin de produire des vidéos à partir de leur ressemblance numérique. Cette innovation soulève des interrogations, notamment sur la compatibilité avec les systèmes de détection de deepfakes lancés précédemment.

YouTube n’a pas encore précisé comment ces technologies cohabiteront sans générer de faux signalements. L’adoption est pourtant déjà massive : plus d’un million de chaînes utilisent chaque jour les outils IA de la plateforme. Pour 2026, YouTube promet d’aller encore plus loin, en ouvrant la voie à la création musicale et même au développement de jeux à partir de simples prompts.