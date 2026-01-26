Threads annonce l’arrivée des publicités pour tous les utilisateurs

Meta franchit une nouvelle étape dans le développement de Threads en officialisant le déploiement mondial de la publicité sur la plateforme. Après une phase de tests menée l’an dernier dans plusieurs pays, le réseau social concurrent de X s’apprête à ouvrir l’accès aux annonceurs du monde entier dès la semaine prochaine. Cette décision marque un tournant stratégique pour Threads, jusqu’ici largement épargné par la monétisation directe.

La publicité sur Threads reposera sur les mêmes fondations technologiques que celles utilisées sur Facebook et Instagram. Meta indique que son système de diffusion, piloté par l’intelligence artificielle, permettra un ciblage et une personnalisation comparables à ceux déjà en place dans le reste de son écosystème. Les utilisateurs devraient donc voir apparaître des contenus sponsorisés en adéquation avec leurs centres d’intérêt et leurs usages.

Introduction progressive

Le groupe se veut néanmoins rassurant quant à l’expérience utilisateur. L’introduction des publicités se fera de manière progressive, avec une fréquence volontairement limitée dans un premier temps. Meta précise que cette montée en charge s’étalera sur plusieurs mois, avant une généralisation complète auprès de l’ensemble des utilisateurs de la plateforme.

Du côté des annonceurs, l’intégration est pensée pour être fluide. Les formats proposés resteront classiques et éprouvés, incluant des images, des vidéos et des carrousels. Ces publicités apparaîtront directement dans le fil principal de Threads, de façon native, afin de s’intégrer visuellement au contenu organique. Pour les marques déjà actives sur Facebook ou Instagram, il s’agira avant tout d’un canal supplémentaire pour étendre la portée de campagnes existantes, sans complexité technique majeure.

Cette annonce intervient dans un contexte favorable pour Threads. Selon des données récentes de Similarweb, la plateforme aurait dépassé X en nombre d’utilisateurs quotidiens actifs sur iOS et Android. Un signal fort qui renforce l’attrait de Threads auprès des annonceurs et confirme la montée en puissance du réseau social de Meta sur le marché des conversations en ligne.