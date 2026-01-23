Les livraisons de Mac stagnent fin 2025 tandis que les PC concurrents accélèrent

Les livraisons de Mac d’Apple ont terminé l’année 2025 sans croissance sur un an au cours du trimestre des fêtes, malgré un net rebond du marché mondial des PC, selon les données de International Data Corporation (IDC).

Un marché du PC en forte reprise au quatrième trimestre

D’après IDC, les livraisons mondiales de PC ont progressé de 9,6 % sur un an au quatrième trimestre 2025, atteignant 76,4 millions d’unités, un niveau supérieur aux attentes. Cette hausse s’explique notamment par des achats anticipés de la part des fabricants, motivés par des contraintes d’approvisionnement à venir et des hausses de prix des composants.

Dans ce contexte favorable, Apple a expédié 7,1 millions de Mac sur le trimestre, un volume quasi identique à celui de l’année précédente. Résultat, la part de marché trimestrielle d’Apple recule, malgré l’expansion globale du marché.

Apple distancé par les géants du PC Windows

Sur le plan mondial, Apple se classe au quatrième rang, derrière Lenovo, HP et Dell, qui ont tous enregistré des croissances à deux chiffres.

Lenovo arrive en tête avec 19,3 millions d’unités livrées, en hausse de 14,4 % sur un an. HP suit avec 15,4 millions de PC, soit +12,1 %, tandis que Dell affiche la croissance la plus rapide du trio, avec +18,2 % et 11,7 millions d’unités expédiées.

Les facteurs clés derrière la dynamique du marché

IDC explique cette performance du quatrième trimestre par plusieurs éléments structurants. La fin du support de Windows 10, les incertitudes liées aux droits de douane plus tôt dans l’année, ainsi que les tensions croissantes sur l’approvisionnement en mémoire, ont poussé de nombreux acteurs à avancer leurs achats de stocks.

Ces décisions ont amplifié l’effet saisonnier habituel des fêtes, renforçant artificiellement les volumes sur la fin de l’année.

Des performances annuelles plus solides pour Apple

Sur l’ensemble de l’année 2025, le bilan est nettement plus positif pour Apple. IDC estime que la marque a livré 25,6 millions de Mac, contre 23,0 millions en 2024, soit une croissance annuelle de 11,1 %.

Cette progression dépasse celle du marché mondial du PC, qui a crû de 8,1 % pour atteindre 284,7 millions d’unités. La part de marché annuelle d’Apple progresse ainsi à 9,0 %, contre 8,7 % l’année précédente, même si sa part du quatrième trimestre recule à 9,3 %, contre 10,2 % fin 2024, sous l’effet de la montée en puissance accélérée des grands acteurs Windows.