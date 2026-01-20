L’usage de Threads dépasse désormais X sur mobile

Meta peut revendiquer une avancée symbolique. Threads aurait dépassé X (ex-Twitter) en nombre d’utilisateurs quotidiens sur mobile à l’échelle mondiale.

Threads passe devant X sur iOS et Android

Selon les données de la société d’analyse Similarweb, relayées par TechCrunch, Threads comptait 141,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile dans le monde au 7 janvier 2026, contre 125 millions pour X sur iOS et Android.

Les chiffres montrent que Threads a pris l’avantage sur mobile entre fin octobre et début novembre 2025, après une phase de croissance régulière plutôt qu’un pic soudain. Aux États-Unis, X conserve toutefois une audience mobile plus importante que Threads. Néanmoins, la base d’utilisateurs quotidiens de X sur mobile y aurait fortement reculé, tombant à environ la moitié de son niveau d’il y a un an, tandis que Threads continue de progresser.

X reste largement dominant sur le web

Malgré cette progression de Threads sur mobile, X conserve une avance très nette dès lors que l’on prend en compte l’usage web. Au 13 janvier 2026, X attirait environ 145,4 millions de visiteurs quotidiens sur le web, contre seulement 8,5 millions pour Threads, selon Similarweb.

En cumulant les audiences mobile et web, X dépasserait les 270 millions d’utilisateurs quotidiens, tandis que Threads totaliserait environ 150 millions d’utilisateurs quotidiens toutes plateformes confondues.