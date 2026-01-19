iOS 27 ajoutera ces 8 nouvelles fonctionnalités à l’iPhone

iOS 27 est encore à plusieurs mois de sa sortie, mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à préciser les nouveautés qui accompagneront cette future mise à jour majeure du système d’exploitation de l’iPhone.

La première bêta d’iOS 27 sera proposée lors de la WWDC 2026 en juin, avant un déploiement grand public attendu en septembre pour les iPhone compatibles.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 27 s’inscrira dans la lignée de Mac OS X Snow Leopard, avec un accent mis sur la qualité, la stabilité et les performances internes. Pour autant, plusieurs nouveautés sont bien prévues, dont une large partie reposera sur Apple Intelligence.

Une version de Siri plus personnelle et proactive

Une version beaucoup plus personnalisée de Siri devrait déjà apparaître avec iOS 26.4, mais des évolutions supplémentaires sont prévues pour iOS 27.

Siri bénéficierait d’un nouveau design, serait capable de fournir des suggestions proactives et de se souvenir des conversations passées, afin d’offrir des réponses plus cohérentes et contextualisées dans le temps.

Apple Intelligence au cœur des nouveautés

Plusieurs nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence sont évoquées pour iOS 27. Parmi elles, une application Calendrier enrichie par l’IA, capable d’anticiper et d’organiser plus intelligemment les événements.

Un abonnement Apple Health+ serait également en préparation, intégrant un coach santé basé sur l’IA proposant des conseils nutritionnels et des recommandations médicales personnalisées. Certaines de ces fonctions s’appuieraient sur Gemini, sans que celui-ci soit présenté comme une source.

Une connexion satellite 5G sur iPhone

iOS 27 devrait introduire la prise en charge d’une connexion internet 5G par satellite, une évolution majeure par rapport aux fonctions satellites actuelles limitées aux situations d’urgence.

Cette fonctionnalité pourrait toutefois être réservée aux iPhone 18 Pro, selon les rumeurs. D’autres usages satellites sont également évoqués, comme Apple Maps via satellite ou l’envoi et la réception de photos dans Messages sans réseau cellulaire.

D’autres fonctionnalités encore à venir

À mesure que la sortie d’iOS 27 se rapproche, de nouvelles fuites et informations devraient émerger dans les semaines et les mois à venir.

Si Apple mise clairement sur l’optimisation globale du système, iOS 27 pourrait néanmoins marquer une étape importante dans l’intégration de l’IA au cœur de l’expérience iPhone, tout en préparant le terrain pour les prochaines générations de matériel.