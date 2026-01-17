Ces 5 produits Apple devraient bientôt passer à l’OLED

Apple prévoit de généraliser progressivement les écrans OLED sur plusieurs de ses produits majeurs entre 2026 et 2028, selon un rapport de DigiTimes.

Les appareils concernés seraient l’iPad mini, le MacBook Pro, l’iPad Air, l’iMac et le MacBook Air, marquant une transition importante dans la stratégie d’affichage d’Apple, longtemps restée fidèle aux dalles LCD et mini-LED sur certains segments.

iPad mini et MacBook Pro attendus en tête de liste

Selon Bloomberg, et plus précisément le journaliste Mark Gurman, l’iPad mini et le MacBook Pro pourraient adopter l’OLED dès cette année. Cette information placerait ces deux produits parmi les premiers bénéficiaires de cette technologie au sein de la gamme Apple.

En revanche, toujours d’après Gurman, le MacBook Air n’adopterait pas l’OLED avant 2028 au plus tôt, Apple réservant cette évolution à ses modèles plus haut de gamme dans un premier temps.

L’iPad Air resterait en LCD à court terme

Un nouvel iPad Air est attendu cette année, mais il devrait encore se contenter d’un écran LCD. Selon Mark Gurman, un modèle ultérieur passerait à l’OLED, ce qui repousse l’arrivée de cette technologie sur l’iPad Air à 2027 au minimum.

Cette approche progressive suggère qu’Apple souhaite maîtriser les coûts de production tout en segmentant clairement ses gammes.

L’iMac OLED prévu pour 2027 ou 2028

Le mois dernier, la publication sud-coréenne The Elec indiquait qu’Apple préparerait un iMac 24 pouces équipé d’un écran OLED. Sa sortie serait envisagée en 2027 ou en 2028, ce qui marquerait une évolution majeure pour l’ordinateur tout-en-un d’Apple, encore limité aujourd’hui à la technologie LCD.

Un calendrier étalé sur plusieurs années

D’après les différentes sources concordantes, l’iPad mini viserait une transition vers l’OLED en 2026, tandis que le MacBook Pro basculerait fin 2026 ou en 2027. L’iPad Air suivrait en 2027, l’iMac entre 2027 et 2028, et le MacBook Air fermerait la marche en 2028.

Les écrans OLED offrent une qualité d’image nettement supérieure aux dalles LCD, avec des couleurs plus riches, un contraste bien plus élevé et de véritables noirs. Cette transition progressive confirme la volonté d’Apple de rehausser l’expérience visuelle sur l’ensemble de ses produits, tout en respectant un calendrier industriel maîtrisé.