Spotify augmente à nouveau le prix de ses abonnements aux États-Unis

Spotify a annoncé aujourd’hui une nouvelle hausse de ses prix aux États-Unis, en Estonie et en Lettonie. Il s’agit de la troisième augmentation des tarifs américains en moins de trois ans, confirmant un changement durable dans la stratégie tarifaire du service de streaming musical.

L’entreprise a détaillé ces changements dans un communiqué publié sur son site officiel. Les abonnés Premium concernés recevront un email explicatif au cours du mois à venir, précisant l’impact de ces nouveaux tarifs sur leur compte. Les prix révisés s’appliqueront à la prochaine date de facturation, tandis que les nouveaux clients verront immédiatement les nouveaux montants lors de leur inscription sur spotify.com/premium.

Des hausses sur l’ensemble des formules Premium américaines

Aux États-Unis, toutes les principales offres Premium sont concernées par cette augmentation. L’abonnement Individual passe de 11,99 dollars à 12,99 dollars par mois. La formule Student augmente de 5,99 dollars à 6,99 dollars par mois.

Les abonnements multi-utilisateurs enregistrent des hausses plus marquées. L’offre Duo, qui permet à deux comptes de partager un abonnement, passe de 16,99 dollars à 18,99 dollars par mois. L’abonnement Family progresse quant à lui de 19,99 dollars à 21,99 dollars par mois.

Spotify justifie cette évolution par des ajustements réguliers de ses tarifs selon les marchés, expliquant :

« Des ajustements ponctuels de nos tarifs sur l’ensemble de nos marchés reflètent la valeur que Spotify apporte, et nous permettent de continuer à offrir la meilleure expérience possible tout en soutenant les artistes.«

Une troisième augmentation en moins de trois ans aux États-Unis

Cette hausse de janvier 2026 marque la troisième augmentation des prix américains depuis mi-2023. En juillet 2023, Spotify avait relevé pour la première fois ses tarifs aux États-Unis depuis son lancement dans le pays en 2011, mettant fin au prix historique de 9,99 dollars par mois pour l’offre Individual.

Une seconde augmentation était intervenue en juin 2024, portant l’abonnement Individual à 11,99 dollars par mois. La nouvelle hausse annoncée aujourd’hui ajoute un dollar supplémentaire, illustrant une fréquence d’ajustement bien plus élevée après plus de dix ans de stabilité tarifaire.

Des augmentations également observées à l’international

En dehors des États-Unis, Spotify a également augmenté ses prix dans plusieurs régions ces dernières années. L’entreprise a relevé ses tarifs dans de nombreux marchés internationaux en août 2025, après avoir déjà procédé à des hausses dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse.

Ces ajustements successifs confirment une tendance globale : Spotify cherche désormais à réévaluer régulièrement le prix de ses abonnements, à mesure que son catalogue, ses fonctionnalités et ses investissements dans l’écosystème musical continuent de s’étendre.