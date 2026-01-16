L’iPhone Fold et les iPhone 18 Pro dotés d’une puce A20 Pro ?

Le premier iPhone pliable d’Apple utilisera la même puce A20 Pro de nouvelle génération que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, selon l’analyste industriel Jeff Pu.

Cette information provient de sa dernière note destinée aux investisseurs, dans laquelle il détaille les caractéristiques attendues de trois modèles haut de gamme qui seront lancés en septembre. Les iPhone 18 et iPhone 18e plus abordables ne sont, eux, pas attendus avant le printemps 2027, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lancement échelonné d’Apple.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Propulsés par la puce A20 Pro, l’iPhone Fold et les iPhone 18 Pro profiteront du nouveau procédé de gravure en 2 nm (N2) de TSMC, avec des gains annoncés pouvant atteindre 15 % de performances supplémentaires et 30 % d’efficacité énergétique en plus par rapport aux puces A19.

La puce A20 Pro utilisera également la technologie de packaging Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) de TSMC. Concrètement, la mémoire vive sera intégrée directement sur la même wafer que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu d’être placée à côté de la puce via un interposeur en silicium.

Cette évolution devrait permettre de meilleures performances pour Apple Intelligence, une autonomie accrue, et une réduction de la taille globale de la puce, libérant ainsi de l’espace à l’intérieur de l’iPhone pour d’autres composants.

Des améliorations énergétiques notables

Le procédé N2 introduit également de nouveaux condensateurs métal-isolant-métal à très haute performance (SHPMIM) dans le système d’alimentation de la puce. Ces condensateurs doublent la densité de capacité par rapport à la génération précédente et réduisent de 50 % les résistances, améliorant ainsi la stabilité électrique, les performances et l’efficacité énergétique globale.

Des caractéristiques communes aux modèles Pro et Fold

Selon Jeff Pu, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold partageront plusieurs spécifications clés, dont 12 Go de RAM LPDDR5, des capteurs photo arrière de 48 mégapixels, ainsi que le modem cellulaire C2 conçu par Apple.

Ce que l’on sait du premier iPhone pliable

Le premier iPhone Fold adopterait un design pliable de type livre, avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. L’appareil proposerait un écran sans pli visible, Touch ID, ainsi qu’une caméra frontale utilisable aussi bien plié que déplié.

Côté dimensions, l’iPhone Fold pourrait afficher une épaisseur d’environ 4,5 mm une fois ouvert, et entre 9 et 9,5 mm lorsqu’il est fermé, ce qui en ferait l’un des smartphones pliables les plus fins du marché.