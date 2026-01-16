Air France annonce de nouveaux avantages autour d’Apple TV

Air France a annoncé que les passagers peuvent désormais regarder gratuitement une sélection de programmes Apple TV pendant les vols long-courriers, avec plus de 45 heures de contenus disponibles. Il s’agit du service de streaming auparavant connu sous le nom d’Apple TV+.

Des séries populaires accessibles à bord

La sélection gratuite inclut les trois premiers épisodes de séries et programmes emblématiques comme Ted Lasso, The Morning Show, Severance, Prehistoric Planet ou encore The Snoopy Show.

Les contenus sont accessibles directement sur l’écran individuel de chaque passager, et sont proposés en français et en anglais, selon les programmes.

Un accès étendu via le Wi-Fi à bord

Air France propose également une semaine d’accès gratuit aux contenus Apple TV via son nouveau portail Wi-Fi haut débit, permettant de regarder les programmes sur ses propres appareils pendant le vol.

La compagnie prévoit le déploiement de ce nouveau portail Wi-Fi sur l’ensemble de sa flotte d’ici la fin de l’année.

Une initiative déjà adoptée par d’autres compagnies

Air France rejoint ainsi d’autres compagnies aériennes internationales, comme American Airlines et United, qui proposent elles aussi le streaming gratuit de contenus Apple TV à leurs passagers.